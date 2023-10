El Sol a Plomo

GIRAS AL EXTRANJERO DAN RESULTADOS





Las visitas que ha realizado el gobernador, Esteban Villegas Villarreal, están dando resultados para Durango y la región lagunera, debido a que las inversiones ya están aterrizando y los hechos hablan por sí solos, debido a que en días pasados el mandatario duranguense dio a conocer una y ahora otra, pero ya se habla de más empresas que tienen sus ojos puestos en la entidad, de ahí que los resultados de estos viajes que dio el jefe del ejecutivo estatal ya están dando resultados, pues en tan sólo un año de Gobierno, están llegando las inversiones que a la vez generan fuentes de empleo y crecimiento económico.





TRAIDOR

El que está traicionando a la gente que lo llevó al triunfo y lo puso como secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) de la Sección 35, es Arturo Díaz González, y todo se debe a que quiere quitarlos para meter a sus amigos, compadres y familiares que en campaña ni se aparecieron, no movieron ni un dedo y ahora quieren ser parte de la tajada del pastel, de la cual el líder sindical está trabajando en presionar a los que le fueron leal a sus proyectos, pero ahora que ya se subió al “ladrillo”, está traicionando a los que verdaderamente se la jugaron con él para darles puestos a otros, a aquellos que en antaño eran por “compadrazgo”, pues no que ya se había acabado en este sexenio morenista, digo, es que esta sección se la está jugando con los proyectos de Morena, que tienen como lema, ¡No mentir, No Robar y No Traicionar!, ¡ha raza!.





ESCUELA DE ALTO NIVEL

La academia de Charly Soccer cumple sus primeros 15 años en el cual ha brindado apoyo a muchos niños laguneros, principalmente de Lerdo, que son de bajos recursos económicos y no pueden trasladarse ni mucho menos pagar cuotas en escuelas de futbol para desarrollarse en este deporte que tanto apasiona a chicos y grandes, en estos años, el propietario de Charly Soccer, Carlos Escandón Rangel, ha podido encaminar a muchos jugadores a pertenecer a un equipo profesional, el principal referente es Uriel Antuna quien ha tenido paso por ligas europeas y de Estados Unidos, actualmente milita en la máquina del Cruz Azul y es seleccionado nacional, actualmente estarán 25 niños en la visorias del León, pero durante estos años, muchos niños han pasado por esta academia que a la vez aleja de las drogas y ocio a los infantes y se enfoquen a la disciplina de un deporte, obviamente sin dejar sus estudios que también es un requisito, ello para contribuir a formar en un futuro a personas de bien, ¡bien por Charly Soccer!.





SIGUEN LEVANTANDO LA MANO

Poco a poco y conforme pasan los días, hay personalidades que se les queman las “habas” para salir y levantar la mano para buscar una candidatura política, pues aunque hay algunos con gran legitimidad y trayectoria, con justa razón la buscan, pero otros tal vez le tiran arriba para posicionarse y buscar estar en el presupuesto gubernamental a partir del próximo año, por tal motivo, en los próximos días vamos a seguir observando que más personas o políticos laguneros seguirán buscando los reflectores políticos para atraer la atención y anunciando su interés para buscar una candidatura ya sea en la diputación local, federal o senaduría, de todos los que quieran ser, sólo serán unos pocos, ¡suerte!.