¿Habrá candidata a gobernadora por el PAN en 2022?

Aunque usted no lo crea, esa posibilidad se puede dar el próximo año debido a que el INE ordenó en este 2021 al club de la partidocracia, cumplir con el mandato constitucional de la paridad de género. Tendrán que nombrar al menos 7 candidatas a gobernadoras en algunos de los 15 Estados donde habrá elecciones para elegir gobernadora o gobernador. De otra manera, no nos podemos explicar el TUCOM en contra de Patricia Flores Elizondo, que aspira a una candidatura federal por el distrito 04. Se ha filtrado que Gina Campuzano y Paty Jiménez, encabezan el TUCOM en contra de Paty Flores. El acuerdo al que han llegado es: cualquiera de nosotras, menos Paty. Las panistas que conforman este frente, saben que el trampolín es el 2021 y la alberca el 2022.

Por supuesto, todo esto está sujeto a que la alianza Va Por Durango decida que en el distrito 01 sea para hombre, el 02 para mujer, el 03 hombre y el 04 mujer. Pero si al final, van tres hombres y una mujer, muchas distinguidas panistas se quedarán “chiflando en la loma”. Con esto, pueden aumentar las posibilidades de Carlos Maturino Manzanera en el distrito 04.

Al interior del partido en el poder, la lucha de las palomitas blancas vestidas de azul es a morir, por los distritos locales que les tocaron. Los más importantes son por encontrarse en el Municipio de la capital, el I, el III y el V. El argumento del TUCOM femenino en contra de Paty Flores, es que es una desconocida. Este mismo argumento se utilizó cuando la señora Flores Elizondo acompañó a José Ramón Enríquez Herrera en 2018 como candidata al senado de la República. Paty Flores no ganó, pero eso le permitió recorrer todo el Estado como candidata. Entre ella y José Ramón obtuvieron 128,000 votos.

La exregidora y diputada local Gina Campuzano al frente de este TUCOM, es sin duda, la aspirante de más cuidado para ser candidata al distrito Federal 04. Pero paradójicamente, el apoyo para Gina no proviene del interior de su partido Acción Nacional. Al parecer, a la panista, la alianza PAN, PRI y PRD le cayó como anillo al dedo. No tiene todo el apoyo al interior de su partido y en el Bicentenario tampoco. ¡Cosas de la vida! La están apoyando desde el PRI, a través de una distinguida priista lagunera. Este mensaje no es asunto menor, esta priista, aún con todos los problemas que tiene con la presidenta Municipal de Gómez Palacio Marina Vitela, sigue siendo poderosa, y sueña con ser la candidata a Gobernadora por el PRI en 2022 que podría ser, la última llamada.

No se puede descartar, la importancia que tiene para el PAN, más que algún otro partido local, lo que se juega en la elección de este 2021. Se debe tomar en cuenta que el INE ordena la paridad de género para que sea una mujer, la candidata en los Estados donde el partido en el poder ganó la pasada elección, como sería el caso de Durango. Mientras llega ese momento, otra que quiere ser candidata por el PRD al III distrito local es Mar Grecia, que quiere repetir como candidata local pero también, para evitar desacuerdos, traiciones y pasiones al interior del PAN está dispuesta a ser candidata por el 04 Federal. Pero como ya dijimos, no se hagan bolas. De un momento a otro, puede salir humo blanco del Bicentenario cuando así lo decida el fiel de la balanza. Ni antes ni después. Él dirá quiénes serán las candidatas y candidatos en los distritos locales y federales. Esto incluye a los del PRD.