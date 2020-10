Indicador mediático

Durango capital ocupa el primer lugar en los municipios de México con mayor incremento de casos positivos de #Covid-19 además el sexto con más enfermos que recuperados y noveno con mayor incremento en hospitalización.

Así lo expone la investigación de un diario en la Ciudad de México el pasado domingo, con relación a los municipios que han tenido un crecimiento importante en contagios del Covid-19.

Hace unos días el Cabildo capitalino aprobó que las reuniones de gente serán no mayores a diez personas y con ello, abatir este riesgoso crecimiento.

El director municipal de Seguridad Pública, Antonio Bracho y el titular del Juzgado Administrativo, Mario Pozo, declararon la semana pasada que no se piensa aplicar multas cuando la gente no traiga cubrebocas.

Sin embargo, la gente de la capital sigue sin hacer caso. Y es que, al no ver a una autoridad municipal que ponga orden para poder controlar los contagios de la pandemia, entonces los capitalinos optan por salir a las calles, a las plazas públicas ya abiertas, a los antros o cantinas en donde ni si quiera les toman la temperatura al ingresar.

El tema de los antros en la capital es un verdadero tema, pues siguen sin ningún control. Daniel Solís, quien fungía como coordinador de Inspectores Municipales, incluso dijo en una ocasión para el Noticiero Ciudad 2.0 que habían relajado los filtros sanitarios porque ocasionaban molestia al ciudadano.

Hoy ni siquiera filtros sanitarios tiene la capital, mucho menos hay control en las cantinas o antros, al contrario, en estos lugares cada fin de semana se escuchan a cuadras a distancia los cánticos al unísono de la gente que, ya entrados en copas, entonan con sus roncos pero inspiradas gargantas canciones desde norteñas hasta las de rock en cualquier idioma.

No hay control en la ciudad capital. La gente anda como si nada pasara. Las autoridades prefieren cuidar su imagen política, no dañarse electoralmente con un comentario negativo de la gente para no verse afectadas en las próximas elecciones del 2021. Por eso no hay sanciones, por eso no se les exige que si andan en la calle sin motivo, se vayan a sus casas.

Se prefiere llegar a más de 750 muertes, a más de 11 mil contagios que hacerle una llamada de atención a las personas irresponsables que aún vemos en las calles sin cubrebocas, amontonadas, asistiendo fiestas u organizando las propias en sus casas.

Hasta el momento el Gobierno Municipal no ha informado a ciencia cierta cómo actuará para tratar de controlar los indicadores que hoy muestra Eje Central y que los duranguense vemos a diario.

Fácil, se le echa la culpa al ciudadano, se le tacha de irresponsable, que no hace caso. Pero, ¿a caso las autoridades municipales y la estatal pensaba que todos los duranguenses iban a responder de manera correcta cuando no se ven filtros sanitarios en las calles, en los bancos, cuando no hay multas y más?

El mismo caso que ha ocurrido en aquellos países con altos indicadores del Covid-19 está pasando a nivel estado y municipio. Veamos los ejemplos de Estados Unidos, Brasil, Inglaterra y México, donde sus presidentes nunca hicieron caso de colocarse el cubrebocas.

En el país vecino, al ritmo de la clásica rola “YMCA” de Village People, Donald Trump baila en sus mítines afirmando que es inmune al coronavirus, Boris Jhonson y Jair Bolsonaro salieron positivos por irresponsables, sólo falta AMLO, quien. O canta mal las rancheras y sigue desafiando al SARS-Cov-2.

Hoy Durango capital muestra casi lo mismo con los malos ejemplos, no con el hecho de que nuestros gobernantes no porten cubrebocas, sino con que estén relajando, cada vez más, las medidas sanitarias.

Lamentablemente hemos venido arrastrando altos contagios mayores a los 200 en los últimos días, cada 24 horas. De hecho, este sábado hubo un récord en la entidad al registrar 254 tantos. Una cifra histórica.

Ya se están sintiendo los tiempos de frío y, al parecer, en Durango capital aún no estamos preparados para recibir esa temporada crucial que remarcará un riesgoso repunte del Covid-19 a finales de este año.

Se requiere aplicar las medidas que ya fueron decretadas tanto el 3 de agosto como a mediados de octubre de este año en el Periódico Oficial de Durango.

Sensibilizar más la conciencia de la gente por las repercusiones que tiene no hacer caso a las normas sanitarias y aplicar las medidas de manera rigurosa. De otra forma, seguiremos esperando siglos a que la gente “sea respnsable”.

Esperemos hacer conciencia los ciudadanos.

@CEOMarcosOrtiz