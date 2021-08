Indicador mediático

Las oficinas de gobierno, puntos de brotes Covid-19

El tema de salud pondera en la agenda social, política y mediática actualmente. Son imparables los contagios reportados en el estado. A pesar de tener un aparato sumamente costoso para detectar la variante Delta, no se informa de los positivos respectivos a esta mutación.

No obstante, el ritmo preocupante que lleva el Covid-19 en el país amerita que Durango ya sea declarado de manera oficial en Semáforo Naranja. Sobre el color, el secretario del Ayuntamiento, Mario Garza, no dudó en que la entidad pase a semáforo Rojo, adelantándose así a las declaraciones de la autoridad estatal como la Secretaría de Salud. Se entiende puesto que el municipio de Durango es el que ha registrado cerca del 70% de los contagios en toda la entidad.

Sin embargo, otro tema que ya está más que claro, son los brotes que están ocurriendo en dependencias públicas. El propio funcionario reconoció que tendrán mayor vigilancia con los trabajadores debido a algunos casos que se han detectado. Pasa lo mismo en otras oficinas públicas que, aunque aún no se ha informado de manera pública, se sabe que les indicaron que se presentaran dentro de 15 días debido a la detección de casos, y eso que la burocracia apenas comenzaba a trabajar luego del regreso de sus vacaciones. Iván Gurrola, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, señaló que los trabajadores del Poder Legislativo tendrían que informar si manifiestan algún síntoma.

Las oficinas públicas también son blanco perfecto para el C-19 ya que muchas dependencias no están adecuadas con la sana distancia o con una buena ventilación. En muchas oficinas aún trabajan en espacios sumamente reducidos durante siete u ocho horas aproximadamente, todos juntos.

Debe haber más responsabilidad en las oficinas de gobierno y volver a esos modelos del trabajo a distancia y acudir de manera salteada en la semana. Sin embargo, muchos jefes de departamento o directores aún no tienen la conciencia de lo que pasa. Parece que no están enterados de lo que pasa, no saben que la variante Delta está incrementando más rápidamente los contagios en la segunda y primer ola.

Hoy es diferente y eso lo deben entender los funcionarios públicos para adecuar los horarios de los trabajadores o entablar medidas más adecuadas a garantizar su salud. El Semáforo Rojo está cerca, así que Durango debe adelantarse a los hechos y no esperar, como siempre, a que llegue el golpe más fuerte de esta tercer ola.