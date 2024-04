La Depresión, una nueva pandemia

¿Te has preguntado alguna vez, como es sentir una depresión? ¿ Si la tienes?, ¿Te cuesta describir como te sientes con los demás?

Lo que la mayoría de la gente no entiende, es que la depresión es mucho mas que tener un mal día o una mala semana, es un trastorno del estado de ánimo que provoca constantes de tristeza, desinterés y vacío, esto es una afectación mental, física y socialmente; los que no la padecen no entienden lo que en realidad se vive día con día, pero voy a describirte a grandes rasgos para que se pueda entender y sensibilizar aun mejor que es padecerla.

En primer lugar, al despertar, hay una sensación de sentirte exhausto y agotado, me imagino que alguna vez te has desvelado y despertado sintiéndote fatal?, puedes imaginar eso? pero imagina que es todos los días…. A menudo independientemente de cuanto duerma una persona con depresión, se despertará sin energía, esto hace muy difícil que la persona que la padece pueda realizar tareas cotidianas desde lo mas sencillo hasta lo mas complicado, cosa que cualquier persona sin depresión lo hace en automático. Podría considerarse la depresión como un peso invisible que te arrastra hasta donde vayas. Puede que no seas capaz de verlo, pero siempre está ahí, haciéndote la vida difícil. Un segundo punto seria, sentir que no hay alegría en la vida.

¿Alguna vez has prestado atención a alguna clase que no disfrutabas en lo absoluto? El tiempo parece ir mas despacio, y lo único que puedes hacer es contar los minutos del reloj para que el pesar termine. Pues las personas que sufren depresión pueden sentir que no hay alegría ni placer en sus vidas, lo que hace que no se interesen por nada en su vida cotidiana. Entonces ¿Que ocurre cuando alguien no disfruta la vida en general? Lo mas probable es que se vuelva insensible y desconectado del mundo que lo rodea. En el tercer punto podemos plasmar la baja autoestima, ¿Te has llegado a comparar con todos los modelos y personas influyentes de las redes sociales? La mayoría de las personas con depresión, constantemente suelen hacerlo, pero a una escala mucho mayor, para ellos va más allá de pensar que su cuerpo no es perfecto, mas bien lo relacionaran con pensar que son un fracaso como persona, como miembro de la familia, como amigo y todo lo demás.

El punto número cuatro, seria: la relación complicada con la comida, ¿Te ha pasado que comes porque te sientes triste, aburrido, solo, aunque no tengas hambre? Al igual que comer para pasar el rato, las personas que sufren depresión pueden utilizar la comida como mecanismo de defensa. Podrían comen en exceso para distraerse de como se sienten, o evitar sentirse insensibles o, por otro lado, algunas personas con depresión podrían comer menos de lo necesario. Pueden llegar a sentirse demasiado insensibles o tan desinteresadas hasta el punto de considerar que toda la comida es poco apetecible.

En casos como este, es importante que evites frases como “deberías estar agradecido por tener la opción de comer” o “no valoras que tu tienes para comer”, en su lugar es mejor detectar porque no comen de forma saludable, o porque comen de más. La depresión no es algo que se arregla de la noche a la mañana, es dar apoyo constante a quien lo padece.

Las personas depresivas se sienten inútiles o sin sentido. ¿Alguna vez te sientes que las cosas nunca mejoraran?, tal y como a muchos les sucedió en pandemia con el COVID, la mayoría nos llegamos a sentir impotentes, desesperados, sin salida. Las personas con depresión sienten esta desesperanza todo el tiempo, no solo por lo que esta pasando en el mundo, sino también por si mismas pueden pensar que nunca llegaran a nada, o que nunca aprenderán a sobrellevar la depresión, es por ello que en su sentir, los lleva a tener un agotamiento extremo, a tal grado de ya no querer vivir. Estos son algunos síntomas, de los padecimientos de una persona con depresión, es importante saber detectar señales, comportamientos cambiantes, aprendamos a solidarizarnos y estrechar una mano amiga y de esta forma sensibilizarnos como sociedad, que nadie esta exento de sufrir depresión, o tal vez la estemos viviendo.

Si requieres atención en Psicología o Tanatología, no dudes en comunicarte a los teléfonos 618-5-24-62-33 y 618-2-38-08-88.

Fundación Beleshka Por Una Nueva Vida tiene las puertas abiertas para brindarte ayuda ante cualquier situación en salud mental, emocional y psicológica que presentes. Si quieres que tu historia de vida sea contada y plasmada en esta columna, escríbeme a través del correo electrónico licgd06@gmail.com.