Las letras de cambio de la oposición

En la Cámara de Diputados, durante la discusión por la aprobación del presupuesto, se desbordaron las pasiones. Se insultaron, se recordaron el Día de las Madres, pero al final sucedió lo mismo que cuando hoy la izquierda en el poder se oponía a las iniciativas del PRIAN:

Se impuso “la democracia del mayoriteo”. Al PRI y al PAN, parece habérseles olvidado lo que dice el refrán: No es lo mismo estar abajo que estar arriba. También se les olvidó el otro que dice: Los carniceros de hoy serán las vacas del mañana. Esa ha sido la historia de la política mexicana en el Congreso de la Unión, el que tiene más saliva traga más pinole.

Todo eso sucede porque tenemos una partidocracia que no ha podido entender que el sistema político mexicano está agotado. Que se necesita pasar de un presidencialismo autoritario, a un sistema de gobierno parlamentario y verdaderos gobiernos de coalición, que se gobierne de acuerdo a los votos obtenidos. Es la única manera de desterrar para siempre, el mayoriteo en las cámaras. Que tanto daño le han hecho al país, a los gobiernos federales y locales. De no ser así, veremos la misma película todos los años, sin importar qué partido en el poder. No se aprobó el presupuesto como querían el PRI y el PAN, por esa razón irán por la revancha cuando se vote la reforma eléctrica. Un diputado del PAN, ya encarrerado el gato, le lanzó un epitafio a dicha reforma: “Está muerta”.

Por lo pronto, Va por México ya anunció que presentará una contra-reforma, haciendo consultas y foros para llevarla a la Cámara de Diputados. Según la oposición, si se aprueba la iniciativa de ley de la reforma eléctrica como pretende el ejecutivo federal, pondría en riesgo el TEME-C. Podríamos terminar siendo demandados en tribunales internacionales por incumplimiento de contratos con las empresas privadas beneficiadas con la actual reforma, y así por el estilo. Lo que no se dice es que la energía eléctrica es el mejor negocio del mundo. La que se produce con carbón, la hidroeléctrica o las llamadas energías limpias. Lo que se conoce de esta reforma al día de hoy, la inversión que propone el Estado para las empresas privadas sería el 44%, y para el Estado el 56%. Sí estas cifras son ciertas, no vemos un monopolio por parte del Estado mexicano.

Cuando Adolfo López Mateos nacionalizó la industria eléctrica, el PRI no se opuso argumentando que eso sería un monopolio estatal. La reforma eléctrica de Enrique Peña Nieto, el PRI y el PAN la aprobaron sin quitarle un punto o una coma. No se dieron cuenta que era una reforma totalmente para favorecer a las empresas privadas nacionales y extranjeras, de manera muy especial a las españolas. Entre estas está la que tiene España sumida en una crisis energética, porque el gobierno español dejó en manos privadas la producción, distribución y comercialización de la energía eléctrica. Otro país que hizo lo mismo es Irlanda, Gran Bretaña tiene problemas con la producción de energía eléctrica, la que producen con carbón. La oposición pensaba: Con Manuel López Obrador, todo cambiaría para que todo siguiera igual. Como dijo Juan Gabriel, ya ven que no es así.

Otro que anda arrastrando la cobija y ensuciando el apellido es Lorenzo Córdova, el presidente del INE. De los 25 mil millones de pesos que pedía para gasto electoral en 2022, le recortaron 5 mil millones de pesos. Por si le sirve el dato: En la campaña de Peña Nieto el PRI se gastó 4,500 millones de pesos, un equivalente al recorte del INE. Por este recorte Lorenzo Córdova amenaza con no realizar la revocación de mandato y se irá a la suprema corte. Otro dato del que poco se habla: El INE es el órgano electoral más caro del mundo.