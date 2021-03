Mujeres, mujeres, mujeres y un rector

Según el texto bíblico el mítico Adán se encontraba en el jardín del Edén muy a gusto pero después empezó a sentirse solo, pues no obstante estar en un lugar de privilegio como lo era el paraíso se empezó a aburrir.

El creador se compadeció, lo durmió, le sacó una costilla y con ella formó y dio vida a la mujer que sería su compañera y le advirtió ella es Eva y será la dueña de tus quincenas y tendrán que a venirse batallar con los chamacos sortear las crisis económicas resultado de los malos gobiernos asociados con capitalistas voraces, las pandemias y demás plagas y calamidades, situaciones que empezaron a complicársele al sorprendido Adán y por si eso no fuera suficiente le empezó a cambiar el carácter a Eva, por lo que su consorte le dijo al Todo Poderoso, esto ya no me está gustando, estaba mejor con Manuela, porque según relatos hubo otras dos mujeres aparte de Eva.

Esto que tecleamos de ninguna manera es una queja en contra de las damas, porque cualquier varón sepa que es origen y formación se lo debe a ese gran ser que se llama madre y por si eso fuera poco ellas permiten al hombre realizarse al otorgarle la mujer y sólo la mujer el privilegio de ser padre, por eso somos los primeros en descalificar y reprobar esas conductas machistas que atentan contra las mujeres y apoyamos a los grupos que defienden la integridad y la dignidad de las damas como el que encabeza nuestra amiga Julieta Hernández Camargo de “Sí hay Mujeres en Durango” etc. al igual que desaprobamos las acciones de las mujeres que mediante la violencia extrema dañan negociaciones, vandalizan comercios, hieren a mujeres policías, pintarrajean edificios, etc. concibiendo erróneamente que con eso van a resolver sus reclamos y obtener resultados.

Algo relacionado con las conductas de las féminas tiene que ver con lo que a continuación les comentamos. El grupo liberal Francisco Zarco se echó acuestas la tarea de homenajear a un gran liberal durangueño; para ello se requieren recursos y suma de voluntades y en esos avatares, la directora del ICED levantó la mano, apoyó y ya se avanzó sustancialmente en ese proyecto, por lo que se puede abonar que Socorro Soto Alanís como mujer y funcionaria sí respondió al llamado de los liberales y de la cultura.

Pero como Don Dinero es el motor de muchas cosas pues se requirió echar a funcionar dicho motor y se acudió a una diputada para solicitarle lo propio, pero hizo mutis, cerró la ventanilla y bajó la cortina y ahí nos falló la mujer y se abrió la interrogante ¿es de izquierda o sigue siendo de la derecha?

En contraparte, el Comité de Bases Magisteriales de Morena a pesar de que la mayoría son maestras y maestros jubilados, rápido dijeron sí le entramos y no se anduvieron por las ramas al igual que la Gran Logia Valle del Guadiana y lo que nos falta por ver, porque para empezar ya aportaron diez mil pesos.

Más tenemos qué agregar que como liberales admiramos y guardamos un lugar muy especial en nuestro corazón para admirables y valientes damas y en estricto orden de aparición a Leona Vicario, Josefa Ortiz de Domínguez, Margarita Maza de Juárez, Carmen Serdán, Frida Kahlo, Hermelinda Sánchez Meraz (mi progenitora) Elva Carrasco (mi consorte) y Erika mi hija y orgullo de “su apá”.

Carlos Galindo Martínez fue entre otras muchas cosas importantes, un honesto y gran rector de la UJED por eso a muchas personas les causó extrañeza que no quiso que a su fallecimiento se le hicieran honores en el viejo caserón que es el Edificio Central de nuestra máxima casa de estudios. Su esposa la maestra Zenorina Centeno, luego de la desaparición del licenciado Carlos Galindo llegó a confiarnos algunas cosas pero nunca nos autorizó a darlas a conocer, lo único que sí podemos externar es que hubo un mal agradecimiento e ingratitud de parte de ...bueno él sabe muy bien a quién nos referimos.