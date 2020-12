¡No se hagan bolas! El fiel de la balanza está en el Bicentenario

Un ex gobernador dijo una vez: “En política, los días son cortos y las noches largas”. Podemos imaginar lo que están viviendo en estos momentos las y los aspirantes del partido Acción Nacional a una candidatura. Como siempre sucede, son muchas las escopetas y sólo hay 4 patos en la laguna azul. Para los mejores tiradores y a quienes no les tiemble la mano, están los distritos 01, 02, 03 y 04. De muy buena fuente se sabe que el jefe político del PAN está autorizado para palomear a los 4 distritos federales sin alianza o con alianza. El que avisa no engaña. Falta ya muy poco tiempo, por no decir horas, para que se acaben las especulaciones y las apuestas en los cafés. Como dijo José Alfredo Jiménez: “no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar”.

La lucha crucial se dará en los distritos 01 y 04, por la sencilla razón de que podría ser la antesala para el 2022. La lógica dice: el partido en el poder lleva a mano para salir victorioso en un proceso electoral. 2018 fue la excepción. Alguien dijo, primero las damas. En el distrito 04 hay muchas tiradoras panistas: Gina Campuzano, Vero Pérez, Paty Jiménez. Pero la llevan, a decir de los enterados, Mar Grecia y Paty Flores Elizondo. Aseguran que serán las finalistas para quedarse con la candidatura al 04. En el caso de Mar Grecia, tiene carrera política, ya fue diputada local y siente que puede hacer un buen papel en San Lázaro. Es una oradora reconocida a nivel nacional, tiene una sólida carrera académica y no sería una improvisada.

No nos gustaría estar en el lugar del fiel de la balanza del Partido Acción Nacional para decidir ese importante distrito, por lo que significa en el futuro inmediato. Para competir en esta ocasión por ese distrito Patricia Flores Elizondo, ya no podrán decir que es una desconocida. Esta panista de abolengo en el 2018 acompañó en la fórmula para el Senado de la República a José Ramón Enríquez Herrera, y si no pudo encabezar la fórmula, se debió a que José Ramón se aseguró en la primera posición a sabiendas que perdiendo él sería el senador. Si mal no recordamos, en medio del tsunami de esa fecha, Enríquez Herrera y Paty Flores Elizondo Obtuvieron 128,000 votos, de los cuales, se dice, la mayoría la aportaron los panistas votando por Paty Flores Elizondo y no por el oftalmólogo.

Creemos que tanto Mar Grecia y Paty Flores, ambas podrían tener un plan B, un plan C o los que se requieran. Incluyendo una candidatura de mayoría por un distrito electoral local y, por qué no, una pluri. En poco tiempo sabremos la respuesta. En el caso de los aspirantes del PAN es diferente, no así la lucha por los distritos 01 y 04. No hace mucho, Jaime Rivas Loaiza era el favorito para el 01, pero por problemas de salud, se coló Javier Castrellón, donde al parecer no tiene competidores. Pero Rivas Loaiza no se quedará sin Juan y sin las gallinas. En su futuro hay una pluri en el Congreso local que será muy importante en la recta final del sexenio de la alternancia. Si en el 01 el candidato es un hombre, en el 04 tiene que ser una mujer. Bajo estas circunstancias Carlos Maturino Manzanera y Toño Ochoa quedarían fuera de la jugada, salvo que le dieran a Carlos Maturino una pluri federal para mantenerlo vivo, por si en el futuro se ofrece.