Percepción ciudadana

Mal o bien la ciudad de Durango capital opera las principales obras de acción social, comercial y algunas industriales, básicamente los magros recursos económicos para eso destinados. Con este gobierno del bicentenario el subdesarrollo se exacerbó.

Los empresarios en sus cámaras- los pocos verdaderos empresarios no se asoman por allí- hacen maniobra electoral sin propuesta, hablan de política y no de inversiones o empleos. Los comerciantes necesitan que el gobierno les compre y les pague, lo mismo que lo constructores de obra púbica cuyos directivos una vez que obtienen algunos contratos bajan de tono a sus críticas de falta de transparencia. Subdesarrollo que hace que sectores comerciales, partidos y grupos de interés dependan de buen grado del erario. Resultando que los grupos de presión se ocupen tanto como los partidos y reporteros del proceso electoral.

Recordemos con Umberto Melotti, que cuando en política no hay proyecto todo se vuelve operación y maniobra; con Gramsci, que en política nunca estamos ciertos a quien le hacemos el juego; Con Stefan Zwueig que la inocencia en política es un error capital; con Lenin, que no hay acción de cambio sin teoría revolucionaria; Con trotsky que exige que los grandes problemas necesitan de ideales razonados.

López Obrador por ahora, se enseñorea con una presidencia autoritaria de siempre, maximalista, patrimonialista, y con énfasis maniqueísta. Una presidencia que con sutilezas y simulaciones servía a los factores reales de poder, capitalistas nacionales o extranjeros, la alta burocracia, los militares, el clero político.

Y como su oficialía de partes el aparato electoral del PRI, instrumento de cooptación o exclusión según conviniera. López Obrador ejerce las mismas facultades de antes, el estilo es claridoso y directo-cosa de aprovecharse- las formas son las mismos, los modos son los que no le gustan a la oposición, una oposición de utilería con partidos que estorban.

El presidente parece entender que le faltó partido para incidir en la sociedad con programa político, educativo y económico. Para llegar reclutó a personajes antagónicos a sus ideas, sus legisladores fueron seleccionados por colaboradores voluntaristas. Sus legisladores son iguales de sumisos y obedientes que los priistas, y después los panistas abrazando la corrupción.

En esas andamos. Los diputados priistas no se cansaban de alabar a gobiernos del PRIAN porque nos otorgaban presupuestos “históricos,” hace poco con Herrera Caldera y con Ismael Hernández lo pregonaban. Sofistas vulgares en sus quejas de poco presupuesto federal, o el dicho que se castiga a Durango. Falso, se limita y qué bueno que así sea al gobierno, no al Estado. Preguntemos de qué sirvieron esos presupuestos históricos, que no fueran para que el gobierno del Estado se adornara en obras federales como esfuerzo propio. Ejemplos en la puesta en servicio del hospital en Gómez Palacio, o las ambulancias a los ayuntamientos que proporcionó el gobierno federal.

La oposición tendrá que ir aliada y depende de dineros del bicentenario, que en las pasadas elecciones dio muestra de abundancia, Morena y sus dirigentes de la derecha lo callaron.

Si la 4T resuelve en congruencia, y si es por una mujer será Margarita Valdez, si es hombre lo será Gonzalo Yánez, ambos de inclinación y base de izquierda. Si el presidente decide todavía confiado en su popularidad puede ser candidato cualquiera de los prianistas y oportunistas que también se mencionan por Morena.

La fuerza de López Obrador es directamente proporcional a la nulidad de su oposición.