Percepción ciudadana

Muchos norteamericanos comparten la doctrina del destino manifiesto. Formulación atribuida en 1845 a John Sullivan. Creencia entendida como principio, de que los Estados Unidos podían intervenir en países de las costas de Pacífico y en Atlántico.

Varios personajes le dieron designios de un ser superior, sintiendo la tarea de vigilar la democracia e imponer el estilo norteamericano. Entendida como misión trataron de justificar guerras e invasiones militares por todo el mundo.

El destino manifiesto se debilita en su fortaleza económica y una evolución ciudadana que ya no aprueba sus intervenciones militares como durante la guerra fría y el peligro comunista. Los fundamentos de política y libertad de su democracia han sufrido adecuaciones que no se han discutido bien en México no obstante que tendrán repercusiones en lo inmediato. Entre las que sobresalen las libertades de protesta civil, la posesión de armas de fuego, o la intervención del Estado en la libre empresa.

Las reformas o enmiendas de dichas libertades tienen más fundamentos de los que se cree. La segunda enmienda que permite libre posesión de armas data de 1975, en la corte suprema y tribunales de menor jerarquía se han revisado varias veces. El homicidio de 21 educandos latinos hace pocas semanas, revivió el debate sobre la enmienda. Nuevamente la Corte Suprema ratificò la libre venta de armas con la leve modificación de exigir la edad de 18 a 21 años. El más fuerte defensor de poseer armas en la Asociación del Rifle (RNE) que agrupa a cuatro millones de ciudadanos que en sus hogares tiene al menos un arma de alto poder. A la compleja sociedad que ha asimilado a nacionalidades de 160 países no les inquieta la violencia interior. Valga la comparación viven en un Estado de derecho muy superior al nuestro y que no conocemos en su extensión.

La asociación del rifle sostiene que crecerán para defender con las armas los principios de la nación que ven amenazados. Integran a conservadores, supremacistas y han sumado a racistas de varios signos. El último debate reafirmó un argumento que se ignora frecuentemente: Defender la libertad de poseer armas, que todos los ciudadanos deben tenerlas. Si la autoridad cumple con su obligación de proteger la libertad, garantiza la justicia, la educación, el trabajo y la salud, nadie hará uso de las armas. De lo contrario pelearán por su restauración.

La enmienda acerca de la profanación o quema de la bandera de las barras y las estrellas se aprobó por la Corte Suprema en 1989 bajo razonamientos respetables. La Corte no juzgó delito quemarla por motivos protestas civiles, sancionarlas era cuartar la libertad de expresión y de protesta. A esas expresiones extremas póngase seria atención a causas que provocan esas negaciones sociales en su conjunto, al grado de quemar un símbolo patrio.

En 2009 se da la adecuación al principio de la libertad de empresa ante la crisis inmobiliaria y rescate de bancos y empresas. Rescate contrario la libertad individual que no debe obstaculizar el Estado, porque además ellos eran el reino de las oportunidades e inversiones, que proporcionan dinero para seguir manteniendo el dólar sobregirado como principal divisa y fondo financiero del imperio. Doctrina con la que los EE. UU. ha cedido control económico, la competencia principalmente China hizo cambiar a los republicanos. Por un voto en el Cenado aprobaron el rescate de bancos y empresa quebradas en la crisis, so pena de perder cientos de empleos y empresas. El debate consistió entre el viejo aforismo de que rescatar a empresas era premiar la incompetencia y negar la libertad de empresa. Pero China y la guerra económica los hizo cambiar.

La abolición constitucional del derecho al aborto implica otras consideraciones.