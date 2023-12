¿Qué nos espera en 2024?

Con la actual crisis en el Tribunal Electoral de nuestro país ,máxima y última instancia para la calificación de las elecciones lo mínimo que tendríamos que pensar es que es qué hay una incertidumbre desde ya por esos problemas internos, y que por cierto no son de ahora en ese organismo constitucional, pero además porque no solo en la autoridad que califica en última instancia las elecciones tienen divisiones sus integrantes, sino que también el organismo constitucional autónomo de organizar las elecciones el INE, está sin definir aún a su secretario general ,responsable prácticamente de la marcha operativa del INE y pieza fundamental en en el correcto funcionamiento administrativo y operativo del INE. De entrada pues las autoridades electorales están en medio de problemas por sus divisiones e intereses internos.

Pero si así están las cosas con las autoridades electorales, en el Mexico del ciudadano de a pie la violencia no cesa y ya estamos en 174 mil asesinados en lo que va de este sexenio más los miles y miles ( algunos dicen que más de 40 mil) de desaparecidos, nos hablan del verdadero infierno en el que los ciudadanos vivimos, por ausencia de una verdadera política pública en materia de seguridad; pese al alarmante proceso de militarización en el país es más que claro que la patraña de “abrazos y no balazos” solo ha dejado en la indefensión a los ciudadanos, evidenciando de esta manera la debilidad del Estado frente a las organizaciones crimínales. Lo sucedido este fin de semana en Texcaltitlan, Estado de México es más que ejemplar en muchos sentidos y evidencia la impunidad con la que opera el crimen organizado, pero también el hartazgo de la población y la inacción del Estado mexicano. Ingenuo sería pensar que las organizaciones criminales quedaran al margen de la disputa por el poder político el próximo año ya que son sin duda desde hace un buen rato una clara amenaza a la frágil democracia de nuestro país y no ,no estarán al margen de las disputas electorales desde el municipio más modesto hasta las elecciones federales.

El novelón que el partido Movimiento Ciudadano ha dado en los últimos días nos confirma la crisis del sistema de partidos y el oportunismo con el que este partido actúa no solo para quedar bien con el presidente, sino también para manifestar con toda claridad su papel de esquirol para con el “frente opositor”, lo que este también signifique pero que es lo único qué hay frente al populismo autocrático. El resultado sin duda es que para quienes no les quedaba claro solo hay la opción de la continuidad del populismo autocrático o una mezcla de la partidocracia con la sociedad para diseñar un mejor futuro y MC sirviendo de esquirol a la oposición.

Aquí en este espacio hemos hablado de la mala imagen que mantiene la partidocracia frente a la sociedad y la manera como sus cúpulas siguen ostentando el poder para sólo servirse de los espacios de representación entre ellos y eso sin duda que influirá también en el comportamiento de la sociedad hacia este bloque, pero ahora con el frente abierto no solo contra Morena sino ya también con MC estarán a dos fuegos y una campaña de su candidata presidencial que lo menos que podemos señalar es que está estancada sin la dinámica y protagonismo que tenia a mitad del año, lo que refleja también sin duda la ausencia de una estrategia y una narrativa que entusiasme a los electores y el tiempo avanza.

Pero no olvidemos que también los norteamericanos estarán en elecciones y sus campañas tienen a Mexico y los mexicanos en su discurso y pueden tener repercusiones en las elecciones de nosotros, nuestra vecindad y gracias al tratado comercial, hay una parte positiva que es el de los efectos que la recuperación económica en ese país está teniendo para el nuestro, pero los temas de tráfico de drogas y armas mas migración depende del volumen que allá le pongan en su campaña se oirán los ecos acá.

De cara pues al ya muy próximo año, la disyuntiva no puede ni debe de ser regresar al pasado o seguir en la polarización actual con su gran dosis de violencia, inseguridad, corrupción, autoritarismo, crisis en el sector salud, incremento de la economía informal, etcétera; sino aspirar a tener un país más seguro, sin violencia, donde se pueda vivir ,con crecimiento económico sabiendo aprovechar las oportunidades globales de la relocalizacion de empresas norteamericanas que estaban en China , propiciando una mejor distribución de la riqueza generada ,garantizar la atención de la salud con calidad, calidez y medicamentos, con una visión ambientalista de futuro, con educación de calidad para crear un capital humano que sea la verdadera fortaleza de nuestro desarrollo, una agenda para el desarrollo tecnológico y digital, un Mexico donde impere la Ley y se respeten los derechos humanos, un país democrático, plural y con libertades.Esto es lo que de debemos de esforzarnos a discutir y diseñar y no dejar que la inercia del actual gobierno y su propaganda y la violencia e intereses de los criminales impongan su dinámica y sigamos cayendo al abismo.