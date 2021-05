¿Quién no vende promesas?

De todas y todos los que aspiran a un puesto de elección popular, si no venden esperanzas y promesas en este proceso electoral, “que tiren la primera piedra”. La única diferencia consiste en que unas son viables, y otras de plano ofenden la inteligencia y la nobleza de los ciudadanos. Ayer sábado en un canal de televisión local, el conductor reunió a cuatro candidatos al V distrito local con sede en el municipio de Durango. Ante la imposibilidad de reunir a todos, sólo estuvieron Vero Fragoso del Partido Verde, Patricia Jiménez del PAN, Daniel Hernández Vela de MOENA-PT y Alan González de Movimiento Ciudadano. Ante la dificultad de realizar un debate, fue un encuentro entre los candidatos.

Hay algo irónico en las campañas. Las candidatas y los candidatos hacen promesas a sabiendas de que no se van a cumplir, y los futuros electores, les mienten cuando les dicen que votarán por ellos y al final votan por otra persona o no votan por nadie. Como era de esperarse, Daniel Hernández fue el blanco de Paty Jiménez y Alan González. Vero Fragoso no contestó alusiones personales y aprovechó para pedir el voto y hablar de sus propuestas. El conductor puso sobre la mesa, con datos del INEGI, que Durango ocupa el honroso primer lugar en corrupción. ¿Puede ser posible que seamos considerados “el Chiapas del norte” y a la vez, el Estado más corrupto del país? Si así es, urge convertir a Durango en una de las entidades más ricas del país y la menos corrupta. Porque pobres y corruptos, no es para sentirnos orgullosos.

Cuando se trató el tema de las diputadas y diputados que jamás regresan a su distrito, por supuesto que Paty Jiménez aseguró que ella sí, aunque los habitantes del primer distrito local opinen lo contrario. Cuando se mencionó lo de “SEDECOGATE” en clara referencia a la panista, se defendió con el argumento de que hubo una convocatoria y que todo fue legal. Lo que nunca dijo la panista, que fue una de las beneficiadas, fue que el “SEDECOGATE” fue un conflicto de intereses, un club de amigos y el que pagó los platos rotos fue el secretario de Economía. Aprovechó el viaje para defender a Toño Ochoa, del que tanto se acuerdan los que viven en el V distrito por no haber regresado. No se preocupen, ya regresará cuando sea candidato a presidente municipal para pedirles el voto otra vez. Por si fuera poco, Paty Jiménez, en una conducta discriminatoria, grosera y despectiva, llamó “viejito” al presidente López Obrador. Lo cual todos los “viejitos” del V distrito del municipio de Durango se lo agradecerán, votando por ella de manera masiva el próximo 6 de junio.

Lo que le puso sabor al caldo en este encuentro fueron Alan González y Daniel Hernández. La propuesta del candidato de MORENA-PT es sin duda controvertida. Pretende que se les descuente el 99% del predial y del agua a los adultos mayores. Sus argumentos, dice Daniel, están en el código fiscal. Alan González le reviró que hay jerarquía de leyes y que el artículo 115 de la constitución le da al municipio su autonomía y está sobre cualquier código o reglamento. Desde ahora dicen Alan y Paty que esto es inviable, ya que hay descuentos del agua y el predial a los adultos mayores y jubilados. Nosotros creemos que esta propuesta, en su momento, debería ser analizada a fondo. Para nadie es un secreto que la mayoría de los adultos mayores están en un problema: o se mueren de hambre o se mueren de sed. En el tema de corrupción, la transparencia es sólo una aspirina para este cáncer. Se requiere tener un fiscal anticorrupción que cumpa con su deber aplicando la ley y recordar, que esta fiscalía nos cuesta a los durangueses 30 millones de pesos anuales.

Coincidieron en que nadie tiene madrina ni padrino. Otra coincidencia fue la propuesta de Vero Fragoso de darles seguridad a todas y a todos los que integran el sector salud del Estado, ya que muchos sólo firman un contrato cada mes. También a los héroes de esta pandemia hay que darles seguridad laboral. Los héroes no sólo viven de la fama.