¿Ricardo Salinas y Trump, directores de comunicación social del Covid-19?

Ricardo Salinas Pliego anda preocupado porque en estos meses de la pandemia ha perdido 2,300 millones de dólares, y ahora solo cuenta con 11,400 millones de dólares. ¡Está a un paso de pedir una despensa! Salinas Pliego pertenece a una familia de empresarios de Monterrey que en su tiempo encabezó Irma Salinas Rocha.

Quienes han tenido la oportunidad de tratar al flamante asesor del presidente de la República en materia económica, lo definen de la siguiente manera: “Como un empresario implacable, maquiavélico, que para abrirse paso en los negocios se ha valido de todo, critica a los gobiernos o se alía con ellos”.

Recordamos que Ricardo Salinas Pliego el pasado 25 de marzo se reunió con sus trabajadores, y a partir de ese momento se convirtió en el principal publicista del coronavirus. Les dijo a sus empleados: “Nadie tiene por que quedarse en casa, todo tiene que seguir igual, no hay que escuchar las indicaciones de las autoridades de salud”. Tiempo después, instruyó a su conductor favorito de noticias para decirles a los mexicanos que no hicieran caso al doctor Hugo López Gatell sobre los contagios del coronavirus y sus consecuencias.

El que no asegunda no es buen labrador. Como opositor a las políticas del gobierno federal en el tema del Covid-19, hace unos días regresó como vocero del coronavirus, escribió en su cuenta de Twitter: “El virus no se va a extinguir mientras haya seres humanos que contagien y viceversa”, y a los ciudadanos les dijo que “no se apendejen, que salgan a las calles a vivir la vida con todos sus riesgos”. ¿A quién le hacemos caso, a Salinas Pliego o a Hugo López-Gatell?

Y ahora hablemos del más peligroso ideólogo y comunicólogo del Covid-19 a nivel mundial: Donald Trump, el presidente de Estados Unidos de América. Este país ya superó las 100 mil muertes por el virus del Covid-19 y más de 1 millón de personas infectadas. El fondo del tema en Estados Unidos es, por desgracia, lo que siempre pasa: La lucha por la presidencia de ese país.

¿Qué quiere Donald Trump? Usted ya lo sabe: Reelegirse como presidente. Trump ya se dio cuenta que puede perder la reelección por varias razones, ha sido rebasado por la pandemia y no ha estado a la altura de solucionar los problemas de salud de sus ciudadanos. Más de 34 millones han perdido su empleo y por fuerte que sea su economía, el futuro de ese país es incierto.

Si por él fuera, no hubiera habido confinamiento en casas o la distancia social. Un millón de contagios en Estados Unidos no se justifican, se suponía que tenían un sistema de salud de primer mundo. Como dijo el divo: “ya ven que no es así”. Eso sucedió por la omisión del gobierno de Donald Trump, al que poco le interesa la salud y la vida de sus ciudadanos.

En lo que sí está muy ocupado el presidente de ese país es en dar cuestionables recomendaciones de remedios caseros para acabar con el virus. Lo mismo, no hay día en que no acuse al gobierno chino de “asesinar” a millones de personas en todo el mundo porque, de acuerdo a Trump, son los culpables de que el virus se haya expandido hasta convertirlo en pandemia.

Vemos una diferencia entre Ricardo Salinas Pliego y Donald Trump. El presidente norteamericano sí reconoce la existencia del Covid-19. Ricardo Salinas Pliego da la impresión de que no, tal vez por eso aconseja a los mexicanos salir de casa, ya que de alguna manera u otra se van a morir, ya sea de hambre o por el Covid-19. A costa de lo que sea, quiere recuperar los 2, 300 millones de dólares que perdió.