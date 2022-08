Un contribuyente puede realizar la solicitud de verificación de domicilio a través del portal de Internet del Servicio de Administración Tributaria (SAT), con la finalidad de que la autoridad fiscal verifique el lugar señalado para el desarrollo de sus actividades.

Para ello es necesario conocer la forma de ingresar una solicitud de verificación de domicilio ante el SAT mediante el portal de internet, el cual está orientado a contadores, abogados, asesores fiscales, estudiantes, público en general, así como cualquier persona interesada en el tema.

El domicilio fiscal es aquel que deben manifestar los interesados al momento de inscripción ante el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), no obstante, pese a que el domicilio se manifiesta a través de la aplicación tecnológica que el SAT dispone mediante su portal de internet de acuerdo con los registros que cuenta la citada autoridad, existe la posibilidad de que dicho domicilio contenga el estatus de no localizados o sin verificación motivo por el cual será necesario solicitar que la autoridad fiscal realice la verificación del domicilio correspondiente.

Esto, con la finalidad de cerciorarse si efectivamente los contribuyentes se encuentran o no en las direcciones manifestadas ante el RFC, por lo que considerar el domicilio fiscal de los contribuyentes dependerá del supuesto en el que se encuentren los mismos así como del tipo de persona que esté registrada, ya sea física o moral, de acuerdo con la disposición que el artículo 10 del Código Fiscal de la Federación señala para este efecto.

Se podrá verificar el domicilio de los contribuyentes dentro del ejercicio de sus facultades aun cuando el solicitante o contribuyente, no lo solicite y la designación del personal para la verificación del domicilio, dependerá de la autoridad debido a que es una facultad establecida dentro de la propia legislación fiscal.

También, el estatus de domicilio podrá observarlo el contribuyente en el portal del SAT al seguir la ruta que marca la plataforma en la opción de “Otros trámites y servicios”.

De la misma manera, si se recibe una solicitud de devolución y domicilio del contribuyente se encuentra como no localizado dicha autoridad fiscal tendrá por no presentada la solicitud de devolución.

Se considera como no localizados a los contribuyentes que, estando obligados, no hayan manifestado un domicilio fiscal o hayan indicado uno ficticio o uno en el que no realicen sus actividades; y los que no actualicen su domicilio fiscal en el RFC o den datos incorrectos o incompletos del mismo. También los que no acrediten que la casa habitación es el domicilio fiscal por no contar con un local, o en caso de que el SAT, en el proceso de una notificación o diligencia en el domicilio que el contribuyente indicó ante el RFC, no encuentre a ninguna persona en el mismo o ahí se indique que no conocen a la persona a quien se pretende notificar.

Si al momento de solicitar la opinión positiva de cumplimiento de las obligaciones fiscales el sistema arroja el mensaje “Se detecta que su domicilio fiscal se encuentra en estado de No Localizado en el Registro Federal de Contribuyentes”, se deberá solicitar una nueva verificación de domicilio.

Al realizar el trámite de la solicitud de verificación de domicilio, la autoridad fiscal, podrá cerciorarse de que el contribuyente efectivamente realiza sus actividades económicas en el lugar que manifestó ante el RFC, asimismo, cuando los contribuyentes se encuentran como localizados cumplirán con requisitos para que se procedan diversos trámites como el trámite de devolución de impuestos.