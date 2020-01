Recuperar lo robado

Como dijo Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, México empieza a atacar la corrupción frontalmente y en la dirección correcta. No obstante el mayor reto es recuperar lo robado.

El citado puso como ejemplo a Angola, donde en una sola operación recuperó 5 mil millones de dólares ¡Eso en anticorrupción!

Cuando México anuncie la recuperación de la misma cantidad, en un caso se estará hablando que en este país hay resultados anticorrupción. ¡Así es! Y siendo más enfático, Bohórquez dijo que el reto es desmantelar las redes de corrupción, ya que no solo es atrapar a los peces gordos. Y, ¿qué son redes?, son grupos de personas involucradas en algún delito. Como ejemplo, el caso Lozoya no es de una sola persona, o cuando se señala fraude en algún gobierno no sólo es el gobernador, sino hay muchos implicados.

En sí, cualquier caso no es de una sola persona, son redes -yo diría mafias- y como dice AMLO, ladrones. ¡Delincuencia de cuello blanco! Y ésta es tan nociva o peor que los grupos criminales, ya que éstos últimos operan con el permiso o visto bueno de la primera y es donde empieza la corrupción institucionalizada, base de la impunidad.

Volviendo a Bohórquez y terminando con el mismo, éste señala que lo que falta son las consecuencias de los responsables de la corrupción y esto es cuestión penal con la recuperación del dinero robado al erario. Sin embargo, reconoce como un logro la inclusión de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y de la Fiscalía General de la República. ¿Y el Sistema Nacional Anticorrupción?, ¡como “Horacio”!

Y ya que mencioné a dicha Unidad, se dice que tiene en la lupa dos casos en Durango (por corrupción y delincuencia organizada) y esto lo comentó su titular Santiago Nieto Castillo en su visita a Durango, pero que por secrecía no se darán a conocer los nombres. ¿Y sólo habrá dos?

Y ya que estoy en el plano local empezaré haciendo una breve escala en Gómez Palacio, donde la presidente municipal Marina Vitela en un acto sin precedentes, por la compañía protocolaria representando Guardia Nacional, Fiscalía Anticorrupción, Ministerio Público, (¡sólo faltó la Delta Force!), dio a conocer los resultados de presuntas irregularidades del proceso de entrega-recepción entre la pasada y actual administraciones de dicho municipio.

En cuanto al monto económico se habla de 430 millones de pesos y estarían implicadas 12 direcciones con faltas graves, a las cuales se les dará seguimiento administrativo y jurídico correspondiente. Entre líneas, por juzgar el evento informativo, mucho me temo que la edil Vitela va con todo. En su momento se verá si hubo sustento o fue una acción política de cara al próximo proceso electoral que ya está a la vuelta de la esquina.

El citado caso me hace preguntar ¿qué con la capital?, ¿cuándo se darán a conocer los resultados de la Auditoría Forense? Creo que ahí, también van a salir “chispas” y esto por tantas acciones incomprensibles, injustificadas y peor comentadas públicamente. Ejemplo: la controvertida contratación de un “máster” internacional “sabelotodo” al cual se le “pagó” 1.5 millones de pesos, pero el pasado ayuntamiento en su momento y al ser cuestionado pretendió maquillar los pagos realizados informando que sólo se le dio 814 mil pesos, cuando en realidad fue el doble. ¿Y sí le darían al máster todo el dinero?

Otro burdo ejemplo fue que la Tesorería estaba recibiendo pagos ligados a descuentos del predial durante el mes de mayo y no se entregaban recibos como comprobante. El punto es que nunca se aclaró el por qué se captaba dinero sin entregar comprobante o algún recibo, nunca se pudo aclarar y fue público y notorio, lo que me hace preguntar ¿no se enteró la Fiscalía Local Anticorrupción?, ¿qué no se supone que ésta debe estar con el radar puesto? Al parecer no.

Pero ahora se sabe que dicha onerosa institución cuenta con casi 100 carpetas en investigación (¿tantas? -fallas administrativas, irregularidades-), ¿dónde están los casos gordos, importantes? En lugar de ir sobre los “gallones” andan sobre las “mariposas” y todavía pretende más presupuesto. Pero ahora al parecer debemos aplaudir que se estableció un compromiso entre los grises diputados y el Fiscal, donde éste ya no interpondrá un recurso legal por no recibir más presupuesto, ¡o sea, si no se le da más lana demandaría! ¡Vaya perverso y ridículo cuadro!

Concluyo este nefasto tema reconociéndole a la cuarta transformación que a querer o no está atacando por dos frentes: el primero, el gandallismo político, éste traducido en el abuso de la clase política -salvo honrosas excepciones-- en el ejercicio de la administración pública “no más protocolos feudales”. Y el segundo, el inicio institucional al ataque a la corrupción, y reitero, para erradicar ésta no se necesitan más leyes ni más instituciones, lo que se requiere son políticos con ética y arrestos que apliquen las leyes existentes. No es posible que cada trienio o sexenio surjan ricos nuevos y nadie roba. ¿Y el enriquecimiento ilícito que contempla el código penal? ¡Bien gracias! Como dijo AMLO, de “florero”.

NOTAS CORTAS NO TAN CORTAS

* En días pasados estuve en la CdMx (la jungla de asfalto) y en las principales arterias viales cuentan con ciclovías y estás no están pintadas, solo segmentadas con ciertas divisiones con sus respectivos señalamientos. Si allá en la mega metrópoli ya se le dio el lugar al ciclista, increíble que aquí en esta ciudad callada y tranquila nos estemos ahogando en una polémica al respecto. Ahora resulta que hasta el IEPC está disponible a realizar una consulta ciudadana. De seguir así, el día de mañana hasta para poner un ladrillo se irá a tener una consulta pública (muertos y arrastrados).

* Ahogado el niño, a tapar el pozo. Tuvieron que pasar los hechos trágicos de La Laguna para que ahora se reaccionara o sobrerreaccionara. Según el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Marco Antonio Güereca Díaz, los menores no son criminales, razón por la cual no se justifica la presencia de corporaciones policiacas en las revisiones del operativo Mochila Segura, en lo que estoy de acuerdo.

Más bien, creo que antes de revisar la mochila en el ámbito académico, los padres de familia deben revisar las emociones y pensamientos de sus hijos y en cuanto a las autoridades -y hablo de las competentes- deben atacar frontal y estratégicamente el narcomenudeo, ya que éste está al acecho precisamente de los jóvenes.