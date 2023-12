Temas de la República

Análisis de coyuntura semanal

Sin duda alguna, la coyuntura de la semana estuvo marcada por la presión política del Gobierno lopezobradorista o mejor dicho de Andrés Manuel López Obrador (porque su gobierno es el solo) hacia el Congreso de la Unión para que (por fin) tuviera en la bolsa al último Poder que no se encontraba bajo su yugo, me refiero al Poder Judicial Federal, porque en el Poder Ejecutivo es amo y señor indiscutible y en el Poder Legislativo su Partido tiene mayoría, así que el único Poder que le faltaba echarse a la bolsa era el que sostiene a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y esta semana ya lo hizo, nombrando a la hermana de su incondicional y actual Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, quien desde el Jueves pasado es nuestra flamante Magistrada Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

No se requieren más de dos neuronas para presuponer que la salida anticipada por “renuncia” del entregado y agachado Arturo Zaldivar, a quien le faltaba un año o poco más para concluir su período como Presidente de la Suprema Corte, en realidad se trataba de una sucia jugarreta para imponer a su sucesora, Lenia Batres Guadarrama, quien no cuenta ni con el perfil ni con la preparación ni con la carrera judicial para ocupar tal cargo, con lo que se configura el primer acto de corrupción de la nueva Presidenta de la Suprema Corte, pues el aceptar un cargo para el que no estás preparado(a) es el primer acto de corrupción que cometes, puesto que tu salario será cubierto por los impuestos de los contribuyentes (los pobres ciudadanos que pagan sus impuestos para pagar los sueldos de quienes no tienen ni idea de lo que están haciendo en tal o cual puesto).

De entrada, la terna para sustituir a Arturo Zaldivar, quien renunció a su cargo para sumarse a la triste campaña de Claudia Sheinbaum Pardo, de quien se dice que su único hijo es producto de una relación sentimental con uno de los hijos del Presidente de la República, aunque curiosamente nunca jamás se le ha visto a la ahora candidata a la Presidencia de la República con ninguno de los hijos del Presidente, a quienes les gusta pasear con modelos y super mujeres de revistas, por lo que ha surgido el rumor de que en realidad el hijo que tiene Claudia Sheinbaum, en realidad es del viejito loco que ocupa la titularidad del Poder Ejecutivo Federal, el hecho es que la terna que envió el presidente para sustituir a Zaldivar, no solamente fue un verdadero insulto para los integrantes del Poder Judicial Federal, quienes cuentan con largas y sólidas carreras judiciales, sino estuvo pensada para que justamente la rechazara el Congreso de la Unión, por no ser personas a la altura del cargo, a sabiendas de que si la terna era rechazada hasta en dos ocasiones por las Cámaras Legislativas, la ley le otorgaría al Presidente de la República, la facultad de nombrar – en este caso – a la nueva Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La pregunta es ¿para que nombrar por designación a la nueva Magistrada que presidirá a la Suprema Corte ? la respuesta es fácil pero no es alentadora, es porque López Obrador necesita a alguien absolutamente incondicional e ignorante para que haga exactamente lo que le ordena, sobre todo de frente a las elecciones que se antojan no serán como las tenían calculadas en MORENA, pero.. ¿ y como iban a cuadrar sus aspiraciones de imponer a Claudia Sheinbaum, si López Obrador nunca se preocupó por el norte del país?, siempre fue Presidente de la mitad de la república para abajo, todas y cada una de sus obras prioritarias fueron en los estados del sur del país, entonces ¿con que cara llegas con los empresarios de Nuevo León, Jalisco, las Bajas, Durango o Chihuahua, a solicitar su apoyo y el voto de sus cámaras y organizaciones empresariales, cuando te referiste a ellos durante seis años como reaccionarios, como fifís, como neoliberales enemigos de tu régimen?.





La agenda de los derechos humanos y el conflicto de interés

López Obrador nombró a una izquierdista de toda la vida al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ¿usted ha escuchado algún pronunciamiento de este Organismo en relación con este tema? La respuesta es no y es no, a pesar de que tan solo entre Enero de 2016 y septiembre de 2023, se contabilizaron un total de 95.900 personas desaparecidas o no localizadas en México, de los que más de un 70% son hombres, si, hombres, pero los feminicidios no se quedan atrás en la actual administración federal, con esos datos, el sexenio de López Obrador acumula más de 36.000 personas desaparecidas y no localizadas, lo que representa poco más del 30% del total a nivel nacional desde 1970. Durante 2022, en México desaparecieron 25 personas diarias, pero de ellas no se dijo una sola palabra por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y tampoco merecieron ni un solo comentario del señor Presidente de la República durante sus conferencias matutinas, en las que sí tuvo tiempo de hablar y hablar y hablar sobre los temas electorales y los que representaron intereses políticos o económicos para el señor y su gobierno, como el aeropuerto inservible que construyó, el tren maya que destruyó miles de hectáreas de áreas verdes protegidas, la compra de una inservible refinería de la que no ha salido en cuatro años un sola gota de petróleo y así podríamos continuar escribiendo sobre sus barrabasadas.

Siendo abogado como lo soy, de verdad me duele que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ahora sea un apéndice del gobierno inepto, absurdo, psicópata, estridente, necio y paranóico de López Obrador y pongo en tela de duda, el evidente conflicto de interés que innegablemente se presentará cuando el gobierno de la Ciudad de México, (encabezado por Martí Batres Guadarrama) acuda a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (encabezada por Lenia Batres Guadarrama) a defender o abogar por los intereses del gobierno de la CDMX o cuando la Suprema Corte de Justicia tenga que decidir ante los amparos interpuestos en contra del jefe de Gobierno de la Ciudad de México (su hermano), ¿en realidad no existe un evidente y claro Conflicto de Intereses con la designación del Presidente de la República en favor de Lenia Batres para sustituir al ex Presiente Arturo Zaldivar? ¿Usted que opina? .