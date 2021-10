¿Y el candidato, apá?

Aunque muchos digan lo contrario, la alianza PAN-PRI-PRD está prendida con alfileres. Una cosa es que los tres partidos hayan aprobado ir en alianza en 2012 y otra que se haga una realidad. Por una parte, se comenta que el grupo de Mezquital no apoyaría a Esteban Villegas para que encabece la alianza. También se dice que este grupo apoyaría una candidatura panista, ya sea Jorge Salum del Palacio o al secretario de Gobierno, Héctor Flores, esto con el fin de que Gaby Hernández López sea la candidata del PRI a la presidencia municipal de Durango.

De no haber alianza, como diría José Alfredo Jiménez, cada quien escogería su estrella y agarraría su camino. Las tres semanas que vienen serán decisivas en el tema de la alianza.

Al parecer, el que ya prendió la mecha en el PRI es Esteban Villegas Villarreal. Seguramente usted pudo ver en las redes sociales la fotografía de Esteban con el que manda en el Partido Verde Ecologista de México, Manuel Velasco. Parafraseando al clásico: una fotografía dice más que mil palabras. Hoy sería bueno recordar las palabras de Hugo Rosales Badillo: “RSP apoya a Esteban Villegas para gobernador”. ¿Qué otros partidos se sumarían a esa candidatura? Da la impresión de que Esteban ya tomó su decisión y no se atrevería a chantajear al PRI para que si hay alianza él la encabece. Como dice el refrán, el que se lleva se aguanta. Y también el que avisa no engaña.

Creemos que Villegas Villarreal tiene un pie fuera del PRI, ¿o los dos? Pero en política no todo es color de rosa. Suponiendo que Esteban vaya arriba en todas las encuestas, ¿su posible decisión de ser el candidato del Verde Ecologista aumentaría sus posibilidades? Ni el ingeniero Florencio Rodríguez podría darnos la respuesta. Si la fotografía es un mensaje político para los tricolores locales, favorece al grupo de Mezquital y el de Herrera Caldera se la jugaría con el Verde Ecologista. Lo que les envía Esteban no es nada sencillo. Puede cambiar los planes de quienes desean la Alianza. De entrada, el PAN podría poner condiciones para imponer su candidato. El PRI ya no tendría el argumento de las encuestas y de los votos.

Otro que se podría beneficiar de esta posible jugada de tres bandas, como si fuera una novela de humor negro, sería MORENA. En teoría, guste o no, MORENA es el partido que encabeza las encuestas. Y no se sorprenda usted si el PRI y el PAN deciden ir solos. Esto nos daría la oportunidad de ver la lucha por el Bicentenario entre el PRI, PAN, MORENA, el Verde y sus posibles aliados. El ajedrez político se mueve todos los días. Sin duda, el proyecto de agua para La Laguna, donde para variar la audacia y sagacidad política de Andrés Manuel López Obrador se impuso, y en su momento, sea quien sea el candidato o candidata de MORENA, se verá reflejado en esa región el primer domingo de junio.

Aún así es muy pronto para saber quién de los aspirantes será el sucesor de José Rosas Aispuro. Por ejemplo, ¿cuántos priistas votarían si Esteban se convirtiera en el candidato del Partido Verde? Haciendo un poco de historia, cuando Aispuro se convirtió en el candidato del PAN, gracias al voto de miles de priistas y ciudadanos, se alzó con la victoria. ¿Podría repetir la hazaña Esteban yéndose al Verde Ecologista? No hay que olvidar que ninguna elección es igual a la otra, y la historia no se repite todos los días.