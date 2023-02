Toda una tradición la comida de Cuaresma en el Mercado Gómez Palacio

Uno de los sitios más recurridos por los duranguenses para probar la típica comida de Cuaresma es sin lugar a dudas el Mercado “Gómez Palacio”, el cual se encuentra ocupado por toda una cuadra, entre las calles 5 de Febrero, Pasteur, Patoni y la Avenida 20 de Noviembre en la ciudad capital. Ahí dentro desde 1994 se encuentra el comedor “Pili”, manejado por la señora Pilar Mejía y su hija María del Carmen Segovia, quienes comparten acerca de la tradicional y riquísima gastronomía de Semana Santa.

Pilar Mejía asegura que es indispensable contar con un menú de Cuaresma para estas fechas, "desde que estamos trabajando con el negocio de la comida, es indispensable tener en el menú de cuaresma las tortitas de camarón, los nopales, el pipián, la sopa de pescado, las lentejas, los chuales, los garbanzos, las hablas, no puede faltar la capirotada, las torrejas de miel de maguey, de todo un poco, tenemos ya casi 30 años preparando la comida de cuaresma, mi mamá Carmen Pérez, es la fundadora del negocio”, dijo con gran emoción.

Ambas señalan que durante esta temporada de Cuaresma los duranguenses prefieren las tortitas de camarón, "son las más vendidas pero también les gusta el pipián, los nopales en chile rojo, la capirotada, por lo regular alrededor de tres cajetes, se nos terminan de volada”, señala Pilar.

Comienzan con la preparación de la comida un día antes, “hay que hacer las tortitas de camarón, dejar el chile cocido, los nopalitos cocidos, los chuales, las lentejas, la habas cocidas, la capirotada desde una día antes formar el cajete, así bien rico y al día siguiente bien temprano, a poner hervir la leche para ponerla a que se cocine, la capirotada por lo regular ya está lista a las 9 de la mañana”.









Cuaresma: una ventaja para los comerciantes del mercado

La señora Pili asegura que los días de Cuaresma son los de mayores ventas en el mercado Gómez Palacio, “bendito mi Padre Dios es muy socorrida la venta de comida de Cuaresma, con todos los compañeros, claro que el sazón especial es lo que hace que regrese otra vez el cliente”, aclaró.

Toda una tradición la comida de Cuaresma en el Mercado Gómez Palacio en Durango / Foto: Miriam Ontiveros | El Sol de Durango

Sin embargo su local guarda un sazón muy particular, ya que de acuerdo con María del Carmen cuentan con el sazón de su abuelita doña Carmen y su madre Pilar. Aunque ella de profesión es contadora decidió involucrase en el negocio familiar, "empezamos de poquito; a la comida le tenía mucho miedo porque muy muy buena cocinera no era, más o menos, pero algo que me dijo mi mamá fue que para que te salga te tiene que gustar y le tienes que poner amor a tu trabajo, entonces poco a poco me empezó a gustar porque así de un inicio yo renegaba, ya cuando le agarra uno amor a su trabajo, las cosas empiezan a fluir", destaca con una sonrisa en su rostro.

Durante Semana Santa sus horarios se ajustan a la demanda de los clientes, inician con la preparación de los alimentos desde las 5:00 horas, con nopales en chile rojo, tortitas de camarón, pipián, lentejas, chuales, garbanzos, entre otros.

Respecto a si las nuevas generaciones consumen comida de cuaresma las mujeres destacaron que son muy pocos, argumentando que algunos son vegetarianos o veganos, o incluso no coinciden con las creencias caleticas. Sin embargo indicaron que su clientela más fuerte son los adultos mayores quienes en ocasiones acuden en compañía de sus familias.

Este 22 de febrero, Miércoles de Ceniza ofrecieron filete de pescado, ensalada de nopales y capirotada, que son los platillos más solicitados y los cuales podremos encontrar en su negocio previo a Semana Santa.

Toda una tradición la comida de Cuaresma en el Mercado Gómez Palacio en Durango / Foto: Miriam Ontiveros | El Sol de Durango

Asimismo destacaron que también cuentan con comida para niños, como lo es el filete empanizado, sierras fritas, y calditos, "hay gente que le da a los niños las lentejas, los garbanzos, las habas”, dijo Pili.

Destacar que los precios en el mercado son accesibles, un ejemplo son los caldos de garbanzos y habas con un costo de 30 pesos, la capirotada la venden en 40 pesos, una orden que incluye medio litro (puede ser de tortas de camarón con nopales o de pipián) acompañado con arroz en cien pesos, mientras que el chile relleno es una orden con dos rellenos, su arroz y verduras en cien pesos.

Y si no tienes oportunidad de acudir al mercado te lo llevan hasta la puerta de tu hogar a través de las apps digitales, ya sea por Didi, Uber o Rapi, no te puedes quedar sin probar los deliciosos platillos de Cuaresma, además también puedes hacer tus pedidos a los números (618) 8 07 22 65 ó al (618) 1 63 53 92.