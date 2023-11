Araceli Aispuro se ocupa de las necesidades del campo: Barrón Manzanares

VILLA UNIÓN Poanas Dgo. (OEM).- Reunidos en la cancha de usos múltiples de la escuela secundaria "General Niños Héroes" de esta cabecera, se realizó la entrega de 40 toneladas de semilla de avena subsidiada entre el Gobierno estatal, municipal y productores; por su parte el secretario del Ayuntamiento, Cesar Barrón Manzanares aseguró que la alcaldesa Araceli Aispuro está preocupada por la situación del campo, "pero también está ocupada en la gestión necesaria."

Asimismo a nombre de la alcaldesa, el secretario del ayuntamiento detalló que como autoridad municipal estaba preocupada por lo difícil de la situación del campo y sus familias, "pero afortunadamente con el apoyo total de los regidores en el Ayuntamiento se hizo un esfuerzo extraordinario para poder participar en este programa de entrega de semilla de avena subsidiada, aportando aproximadamente 160 mil pesos."

La instrucción del gobernador Esteban Villegas, es atender a la gente del campo / Foto: Marco Robles | El Sol de Durango

Por su parte el secretario de Agricultura y Ganadería en la entidad, Ricardo Navarrete Gómez, destacó que la instrucción del gobernador Esteban Villegas es atender a la gente del campo, “y con esta visita ya son varias que hacemos al municipio de Poanas, y no lo hacemos con las manos vacías, traemos algo con que ayudar a la difícil situación que se vive en todo el Estado”, recalcó.

Navarrete también reconoció que si el Cabildo no estuviera pendiente del campo, "si no apoyara las decisiones de la alcaldesa con los recursos económicos necesarios, estas entregas no serían posibles."

Mientras que los campesinos presentes le solicitaron a Navarrete Gómez la ampliación del programa, ya que faltan algunos de recibir esta semilla, a lo que el secretario indicó "si el Ayuntamiento está dispuesto a realizar la aportación que se requiere, el estado está puesto; los campesinos de Poanas no están solos, su gobernador trabaja para poder atenderlo en la medida de las posibilidades, y estamos para jalar”, finalizó.