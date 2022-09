Por falta de pago de la renta cierran la oficialía 2 del Registro Civil en Canatlán

CANATLÁN, Dgo. (OEM).- Por falta de pago de la renta, fue cerrada la oficina del Registro Civil 02 del estado de Durango en Canatlán, luego de que se estuvo a la espera de que llegara en los primeros tres días de la semana, por lo que este jueves 29 de septiembre ya no abrió.

El propietario del inmueble, José Luis Martínez Barrios informó que con tiempo se le avisó al oficial del Registro Civil, Miguel Ángel Ortiz Parra, que se requería el pago de la renta mensual, una situación en la cual el titular de la oficina siempre mostró excelente disposición, dijo el entrevistado.

Desde el martes se le advirtió a Miguel que de continuar la tardanza en el pago, tomaría la medida de cerrar el inmueble, lo que en su momento Ortiz Parra informó a los superiores en el estado de Durango, para lograr se enviará la renta y así no llegar a esta medida extrema.

"No pagaron la renta, cuando llegó el oficial mayor le marco a la oficina estatal y le respondieron de Durango que andaban haciendo los trámites, pero ahorita no hay fecha de pago, sino hasta el día 17 de octubre", mencionó José Luis.

Miguel Ángel Ortiz Parra aseguró que está en muy buena disposición, sin embargo sus jefes no responden con el pago de renta; "está cerrado a partir de hoy jueves, no se abrió, el personal ya se fue y estaré a la espera de que en el transcurso del día me envíen el pago y el servicio se reanude mañana", concluyó.