A consciencia...

Que inicien los juegos en Salud

El 27 de agosto concluye el período de la actual dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud sección 88 que encabeza el doctor Sergio Ortega Amador.

Esto ha generado que ya desde hace algunas semanas los grupos al interior se movilicen para hacerse con el control de dicha sección sindical. Varios son los que han levantado la mano, pero pocos los que tienen posibilidades reales. Nuevamente se dividirán en tres principales grupos: Los afines a la autoridad (la conocida línea), los antagónicos a la misma y los que sueñan, pero no tienen oportunidad.

Esteban Villegas Villarreal otorgó la confianza al odontólogo Ramón García para la entrega recepción de la Secretaría de Salud, lo que incluye la política interna de la propia dependencia que tiene que ver directamente con las dos secciones sindicales 88 y 188.

Con experiencia en la administración pública ya que fue director del extinto seguro popular; en lo político por el PRI y en los temas estudiantiles universitarios, sólo le faltaría que la Constitución del Estado se modificara para que fuese cualquier profesional del área de la salud el que pudiese ser nombrado secretario de Salud para que él la encabezara, o en su defecto, que tuviera estudios en salud pública para reemplazar a la doctora Luna Gualito en la Dirección de Servicios de Salud, pues aunque no sea un requisito expreso ser epidemiólogo, los tiempos de pandemia así lo exigen.

De lo que no queda duda es que tiene la confianza del próximo gobernador para operar al interior de la secretaría, independientemente del cargo que vaya a tener. Ser compadre del gobernador y su operatividad política le dan ese privilegio.

Sólo una cosa deberá de considerar: La Secretaría de Salud se cuece aparte. Si no manejan los hilos de manera sagaz las cosas se pueden complicar. No sería la primera ocasión en que la contraparte le gane a la autoridad. La unidad entre los grupos afines no puede ser impuesta como producto de un capricho personal. En caso de que esto se dé, caerá cómo anillo al dedo a los que no fueron favorecidos con la simpatía de los operadores del próximo gobernador y pondrán en riesgo su primera tarea política, incluso antes del arribo al poder.

Por supuesto que al gobernador electo le interesa de sobremanera que ambas secciones sindicales tengan al frente buenos perfiles. En la crisis financiera con la que tomará el poder, lo que menos puede permitirse es que la gobernabilidad esté en riesgo.

EN EL TINTERO… Ya 36 juegos lleva invicto en casa el equipo de futbol Alacranes de Durango. Se dice fácil pero es el mayor record que se tiene por encima de clubes de primera división con todo el presupuesto del mundo. Enhorabuena… Continúan los conflictos al interior de Morena, total en ese partido si no están en conflicto no son felices. Ahora resulta que quieren desmarcarse del descalabro electoral que tuvieron. No cabe duda de que la victoria tiene cien padres y la derrota es huérfana.

