A consciencia...

Hasta hace algunos años una gubernatura se traducía prácticamente como la antesala al retiro del político. Su ocaso era el símil del pre jubilatorio del burócrata.

Por lo tanto, resultaba casi imposible ver a un exgobernador como protagonista en la vida pública, producto del desgaste en el ejercicio del poder ya que casi siempre se termina con la imagen mermada, propio de quien se va y, por el contrario, con la imagen enaltecida de quien lo sucede.

Por supuesto, siempre ha existido la excepción a la regla. Capacidad y olfato político agudos son características necesarias para consolidar proyectos nacionales enarbolados desde la máxima magistratura estatal y capitalizarlos al finalizar un mandato, más en una entidad como la nuestra, en la que al depender casi en su totalidad del gobierno, cobra mayor sentido la histórica frase: “El rey ha muerto, ¡larga vida al rey!”, la gran mayoría hace muecas al saliente y busca el beneficio del entrante.

Contados son los casos de duranguenses que, posterior al concluir el cargo de gobernador, incursionaron en las ligas mayores. A saber, a menos que ustedes, estimados lectores, me corrijan, Héctor Mayagoitia Domínguez pidió licencia al cargo de gobernador un año antes de concluir su periodo para incursionar como director general del Instituto Politécnico Nacional y, posteriormente, como director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, regresando a Durango en 1988 para ser electo como senador.

El caso más reciente es el de Ismael Hernández Deras que, al concluir su mandato constitucional, se aventuró a contender por una senaduría en fórmula con Leticia Herrera Ale. Desde el escaño hizo lo necesario para llegar a la dirigencia nacional de la CNC, lo que le ha permitido mantenerse vigente hasta el día de hoy.

Hago esta remembranza debido a que hace algunos días tomó fuerza nuevamente el rumor de que el exmandatario José Rosas Aispuro Torres puede llegar a la Cámara Alta previo acuerdo con el líder nacional del PAN. Dicho rumor se fortaleció luego de que apareciera una encuesta de la empresa MassiveCaller en donde ha continuado en primer lugar de preferencias, aunque la lógica indica que, conforme avancen los días y se sigan abriendo carpetas de investigación de sus colaboradores, estas encuestas plasmarán la realidad que vive.

Por otra parte, no hay que descartar que la decisión de nominarlo ya sea para una elección popular o para un espacio de representación proporcional, no depende en sí de Marko Cortés Mendoza, jefe nacional panista, sino directamente de Esteban Villegas Villarreal, pues nadie más que él puede activar todo el aparato gubernamental para presionar que sea con él directamente, con quien se tenga que consensuar dicha decisión.

Cabe recordar que por más que las imágenes de ambos en la entrega recepción eran sumamente cordiales, la realidad es otra. La relación es sumamente áspera. Aispuro jamás terminó de dar el espaldarazo al entonces candidato a la gubernatura y muchos de sus cercanos operaron con la oposición.

La mejor decisión de Aispuro será no alborotar el avispero y apostar a que los acuerdos cupulares de no perseguirlo se cumplan y a la nula memoria del duranguense. Si algo puede interferir con algún acuerdo hecho, es él mismo y su necedad de regresar a la vida pública. No es Ismael Hernández ni tampoco Héctor Mayagoitia. En los políticos también hay niveles y no les llega ni a los talones.





