Columna liberal

Congreso, objetivo real y primordial de las elecciones









En virtud de que de aquí en adelante se ira calentando más y más el clima electoral en la cancha política, lo que se ha logrado percibir es que el principal objetivo en la próxima elección federal , no es la presidencia de la república, ya que de acuerdo a todos los pronósticos y encuestas, el triunfo ya está etiquetada para Morena, por eso la estrategia real de la oposición es impedir a toda costa que los morenistas se apoderen del congreso federal, es decir, la lucha es no permitir que la izquierda de la 4T obtenga la mayoría calificada.

De ahí que el plan del bloque opositor fue designar a Xóchitl Gálvez como su candidata a la presidencia para tratar de acarrear el máximo de votos y poder contrarrestar en las urnas a sus adversarios, porque era casi seguro su triunfo en la lucha por la CDMX, aunque sumamente competida, pero el objetivo por el congreso era primordial. Aún así, quedan muchos hilos que jugarán un papel importante, como el hecho de que el tribunal electoral no se sabe con certeza si será del todo imparcial, pues recordemos que por una nimiedad bajaron de la candidatura al gobierno de Guerrero a Salgado Macedonio, e igualmente a varios diputados. No lejos está Junio para saber el desenlace de esta calentura electoral.

En el ámbito local vemos con preocupación que en nada están ayudando las huestes contrarias a la 4T en función de que el gobernador del estado está haciendo todo lo posible por llevar la fiesta en paz con el presidente de la república que le ha mostrado afecto y cierto acercamiento, pero un gran sector de la sociedad principalmente de la derecha, de mentada para abajo no bajan a AMLO y no se quieren dar cuenta de que gobiernos como el del bronco, Cabeza de Vaca, Aispuro, etc. con su animadversión con el gobierno federal no consiguieron nada para sus estados y el perdedor fue el pueblo y que sin embargo hoy Nuevo León, Yucatán, Querétaro, aún no siendo morenistas, han conseguido grandes beneficios para sus estados porque han sabido y procurado una relación con la presidencia que les ha resultado muy positiva.

Sin embargo un fuerte grupo de políticos y sectores sociales comprenden que el gobernador de Durango requiere su apoyo para soslayar las fisuras que se dieron en el gobierno anterior y que mucho nos alejaron del ánimo de la federación y hoy ante la estrategia del Dr. Villegas Villarreal de cambiar el rumbo en la relación entre ambas instancias de gobierno ya están dando resultado, como muestra vimos el trato especial que el presidente en su reciente visita a Durango le dio al gobernador. Dentro de esos grupos que apoyan al gobierno estatal, está la Asociación Liberal Francisco Zarco, A.C. que estuvo haciendo acto de presencia en el evento en que recientemente estuvo AMLO. Ojalá a los disidentes ya les caiga el veinte y se sumen al proyecto actual de buscar y lograr el progreso de nuestra entidad, porque es comprensible que con su conducta belicosa y y descalificadora llevan agua a su molino en el ánimo de sus simpatizantes, pero el daño que están causando es a todo el pueblo en general.