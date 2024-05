Columna liberal

Claudia, en territorio conservador





Este pasado martes tuvimos la oportunidad de presenciar los momentos en que la Dra. Claudia, candidata de Morena arribó a la plaza Cuarto Centenario en medio de un calor infernal y no obstante ello los asistentes aguantaron la resolana y otros se resguardaron en los arcos del palacio de Zambrano y otros más en los del tribunal de justicia. Se notó el entusiasmo y alegría de muchos jóvenes, la paciencia de otros muchos adultos mayores y como es natural, las huestes de morena y PT, los verdes no se notaron. Hubo y era notorio, aunque quisieran pasar desapercibidos, los espías u observadores de otros partidos y del gobierno.

Destacamos lo anterior porque Durango siempre ha sido panino de reaccionarios, herencia del conservadurismo ancestral de este estado en que ese sector social sentó sus reales desde la colonia y oponiéndose por siempre al progreso de las clases populares, a lo que siempre ha contribuido el clero católico. Y más se dejó sentir el músculo de esa corriente cuando abiertamente tomaron por asalto el poder político un gobernador yunkista y le sucedió otro, miembro de una caballerosa cofradía católica y por último un gobernador panista que nadó de a muertito y su historia de fraudes, desvíos, estado endeudado, impunidad, etc. es de todos conocida.

Por eso destacamos que se percibe entusiasmo y esperanza en la candidata Claudia, quien y según lo destacó en ese evento el Sen. Gonzalo, ya se comprometió a magnas obras para Durango como la presa el Tunal ll, carreteras, programas de salud, pero sobre todo a mantener y aumentar los programas sociales en beneficio de los más necesitados y cuya propuesta votaron en contra el panismo en la cámara federal rechazándolos que porque eso es populismo y programas asistenciales y hoy ya cambiaron de criterio y dicen que los seguirán apoyando y ampliando “ En qué quedamos por” fin dice una vieja canción.

Vimos que estuvieron presentes miembros del grupo liberal Francisco Zarco, A.C. reiterándole su apoyo a la Dra. Claudia, tal como se lo manifestaron en su última visita a Durango en la plaza de armas y no podía ser de otra manera, ya que sería el colmo de adherirse a la derecha reaccionaria por conveniencia en el ánimo de lograr prebendas, contratos, posiciones, apoyos, etc.

Total, se presiente un mejor futuro para Durango y a eso le apuesta el gobernador Villegas Cosío, pues no podría ser de otra manera y mucho menos ponerse en contra de la presidencia de la república, tal como lo hizo muy equivocadamente Aispuro Torres, quien además encuerdó y embarcó a la ciudadanía en contra de la federación, despertando animadversión de la mayoría de la ciudadanía en contra de AMLO y la 4T y así nos fue.

Es una opinión muy personal, pero percibimos que la oposición se siente derrotada que hasta busca y suplica que Maynez decline a su favor y como no cede, hasta lo insultan y su desesperación los delata. Su candidata no dio los resultados que esperaban, pero además la realidad es que no tenían un candidato digno y además porque la trayectoria de esa alianza ha quedado más que exhibida en el sentido de que son los intereses económicos y políticos que sólo ven a la nación y su presupuesto como botín y el pueblo que se las arregle como pueda.

En fin, ya falta poco para saber el desenlace de esta contienda político electoral y como a estas alturas ya cada quien sabe lo que trae en su morral, entones como como dice la canción de “ Este es el juego de Juan Pirulero ….” que ya se acerca el 2 de Junio, fecha de la verdad, porque falta por ver el rol que jugarán el INE , el Tribunal Federal Electoral y hasta la SCJN. donde su presidenta anda muy movidita metiendo su cucharota.