Columna liberal

Primero, si nos lo permiten, una de tantas del extinto Cisen, refiriéndonos a ese aparato de espionaje del Gobierno Federal. Antes de llegar a la presidencia Vicente Fox, dicha agencia se refirió a este personaje como “bravucón e ignorante" y lo identifica y describe como una persona con incontinencia verbal, con deficiente preparación académica, embustero y corrupto y con fuertes apoyos del empresariado ultraderechista.

Esto un año antes de ser presidente y obvio, utilizada dicha información por el gobierno priista para desprestigiar al candidato panista.

Ya Fox como presidente, el Cisen cambia diametralmente los conceptos sobre el panista apuntando en sus registros que “él es un conocedor de la política y un estadista nato del país, asumiendo ya un contenido de respeto y formalidad en los temas de actualidad”. Y en la documentación base se aclara “toda la documentación está sustentada con documentos comprobables en documento 1”.

Igualmente dicha agencia fue utilizada por Fox para cobrarles la afrenta a los macheteros de Atenco por no haberle permitido la construcción del aeropuerto en sus terrenos, infiltrándolos y recabando información de los dirigentes y simpatizantes (AMLO y Marcos y su EZLN, entre ellos) y fraguando la estrategia que sirvió para cuerear a los macheteros y sus familias con la complicidad del gobierno del Edomex de Peña Nieto en la ejecución en esas vejaciones, atropellos y los excesos violentos.

En otro tema, se comunicó con nosotros el ingeniero constructor Mateo Correa (ningún parentesco con el cura Mateo Correa) para reclamarnos su derecho de réplica con respecto a lo que expresábamos en esta columna en el sentido de que los liberales de la entidad guardan silencio y no se manifiestan tocante a los tiempos políticos que vive el país y particularmente si AMLO y su cuarta T les merece su apoyo o mínimo su simpatía o desaprobación en su caso.

De entrada, Mateo Correa aclara que él preside una federación de siete asociaciones liberales denominada “Gral. Guadalupe Victoria” y que desde la campaña de López Obrador rumbo a la Presidencia, ellos le manifestaron su apoyo y que en Durango siempre no sólo se han manifestado, sino que han aportado propuestas ante los diferentes órganos de gobierno.

Se le aclaró que como nada más habíamos sabido del pronunciamiento del grupo “Asociación Liberal Francisco Zarco, A.C.” apoyando al presidente y su programa de gobierno, que por ello apuntábamos al respecto que los demás liberales de Durango guardaban silencio con respecto a los acontecimientos políticos y su subsecuente problemática, que era algo que daba qué pensar y que tal vez por algo guardan silencio.

Al respecto nos aclara que él es ajeno a algún arreglo con el gobierno para guardar silencio traducido, (literalmente), en otorgamiento de contratos de obra, que inclusive su postura le ha acarreado problemas en su desempeño laboral.

Le preguntamos si está o no involucrado en el problema de la carretera a La Flor que quedó inconclusa, muy mal hecha y con material de muy mala calidad. Nos respondió que es ajeno a esos trabajos.

Al respecto, quisiéramos que la diputada Gabriela Hernández que anda muy activa en los problemas y necesidades de esa región, que es su distrito, que hiciera las gestiones necesarias para obligar al constructor responsable a darle solución a un trabajo que ya fue cobrado pero mal acabado tal cual nos tienen acostumbrados las compañías constructoras, y como se han dado los hechos parece que existe complicidad con la autoridad que otorgó la licitación.

Salvo José Woldenberg, primer titular del IFE, los demás y por más que se empeñen y aseguren que son muy honestos, sus mapacherías los evidencian de que no por los fraudes con los cuales han resultado triunfadores todos, menos los favorecidos con los votos ciudadanos y es así como gobiernos priistas y panistas han direccionado en los entes electorales los resultados con fraudes escandalosos robando los triunfos a la Presidencia a Cuauhtémoc Cárdenas y dos veces a AMLO y no se diga gubernaturas y demás cargos de elección popular, así que Córdova no está nadita limpio de culpa, pero eso sí ostentándose hipócritamente como defensor de la democracia.

Gran paquete tienen los tres niveles de gobierno de si obligar a la ciudadanía para observar y cumplir con las medidas restrictivas para evitar los contagios de la pandemia o ser elásticos y tolerantes y permitirles sobre todo a las clases más necesitadas salir a procurarse el diario sustento.

En el primer caso hay muchos que dicen “prefiero jugármela para resolver el problema de dar de comer a mi familia, prefiero eso a morirnos de hambre”. Y en el segundo caso al salir la gente a la calle para reactivar la economía, estará presente el gran riesgo del contagio exponencial, y por lo que se ve parece ser que los gobiernos prefieren que las personas se mueran por el fatal virus a que se mueran de hambre, porque eso sería más impactante para su posición política.

Algo se tiene qué hacer, sí, tomando en cuenta la irresponsabilidad de mucha gente que sale a la calle sin asunto, poniendo en peligro no sólo su vida sino la de muchas otras personas.

Nos falta mucha educación y consciencia para llegar a ser responsables, ¿pero dónde se compra eso?, porque ya ni a los guías espirituales se les hace caso, pero lo que sí podemos asegurar es que a donde iremos a parar es al panteón en un ataúd de madrera o metálico, pero si seguimos a esa velocidad de contagio no habrá suficiente oferta de esos ataúdes y nos tendremos que conformar con los que ya están en venta en la Ciudad de México, o sea de cartón, eso sí, más económicos.