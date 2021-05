Columna liberal

Investigar, investigar hasta desentrañar el misterio del génesis para ubicarnos en el por qué de nuestra presencia o existencia en este plano terrenal explorando desde la epifanía el por qué y para qué y hasta cuándo tallaremos con nuestras acciones la chispa divina depositada en nuestro ser.

La explicación más próxima que tenemos es la cercanía que tenemos con nuestra progenitora, ese ser maternal que nos dio la vida a quien nunca acabaremos de agradecer ese maravilloso acto englobado en lo que es por un lado el deseo tierno y amoroso y por otro lado el instintivo y natural de querer traer a este mundo un ser al que le seguirá dando vida, cuidados, protección y amor por siempre.

La modesta recomendación para quienes tienen la fortuna de seguir contando con su madre, es no escatimarle el más mínimo detalle en lo que es afecto, agradecimiento, cuidados, apoyos todos los que se puedan porque una vez ido ese ser maravilloso que nos dio la vida, ya nada podrá cambiar y vendrán los remordimientos de por qué no esto y por qué no lo otro y aquí si cabe aquello del hubiera no existe. Una oración para aquellas madres que ya no están con nosotros y un apapacho muy respetuoso para las que viven y se prodigan para con sus pocos o muchos hijos llegados aquí.

Pasemos ahora al tema al que muchos le huyen y hasta aborrecen, a otros les es indiferente a muchos les apasiona y otros le necesitan porque de eso viven y hasta viven muy bien aunque no le practiquen con honestidad y estará usted amable lector de acuerdo con nosotros que a eso se le llama política.

Pues bien, dado el desenlace de esa aberración que pomposamente llamaron unos gobernadores Alianza Federalista Opositora que pretendió moverle el tapete al presidente AMLO con el único fin de exigir más recursos a la Federación a los que estaban acostumbrados para dilapidarlos con presupuestos y obra para beneficiar a sus cuates y enriquecerse ellos mismos, pues resulta que se quedaron chiflando en la loma, porque ellos mismos se echaron la soga al cuello y algunos de ellos andan patinando como el de Chihuahua, Tamaulipas, no se diga el de Jalisco y Michoacán; siquiera el de Durango se mantuvo en aguas medias.

Aquí plasmamos a tiempo el hecho de que no sólo el gobernador debe tomar decisiones que les atañe a todos los ciudadanos como en el caso de la fallida alianza, por lo que era obligado tomar en cuenta la ciudadanía pues como en el caso también de la presa El Tunal ll, etc. nos quedamos igualmente chiflando en la loma.

A propósito, recordamos que un alto funcionario en el gobierno de Peña Nieto y por cierto originario de Durango dijo que ya había destinado una considerable cantidad de dinero para irle adelantando a ese tema en lo que era el estudio de la presa y resulta que ni estudio ni dinero.

Está como esa otra partida millonaria enviada al Gobierno del Estado para pagarle a ejidatarios y propietarios de terrenos expropiados para la construcción de la súpercarretera a Mazatlán y que para esos temas los gobernantes del PRI y los del PAN salieron buenos magos para desaparecer los dineros; total, el actual gobierno federal fue el pagano y tuvo qué pagar a los interesados esa lana porque del dinero y los responsables como la Camelia “nunca más se supo nada”.

Hace poco se dio una reunión o foro entre los grupos empresariales y los candidatos del PRIAN aquí en Durango, donde finalmente firmaron un acuerdo muy parecido a las pretensiones, como siempre, a lo manifestado en su tiempo por Gerardo Gutiérrez Candiani como presidente del C.C.E. quien demandó que las opiniones o consultas de los pueblos indígenas no deberían ser vinculatorias en los temas de los ramos de minería, energético y del agua porque eso les afectaba en lo que serían las reformas energética y las demás reformas estructurales.

Y sí, así se hizo, se pusieron de acuerdo como en esta vez aquí para fírmale aquí, tú me ayudas, yo te apoyo y con el matiz de la publicidad le hacemos creer al pueblo que es lo mejor para México. Disculparán los del PRD en no haberlos mencionado, pero ese partido aquí es un fantasma, como lo expresó un prestigiado analista.