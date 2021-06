Columna liberal

Increíble embarazo psicológico

Quién no ha oído hablar de los embarazos psicológicos que se han dado en mujeres que ansían tener un bebé y que por una u otra razón no lo han logrado por más que le han hecho la lucha con su pareja.

Pero es tanta su ilusión que un buen día aparecen todos los síntomas del embarazo sin que haya bebé en el útero y así progresan dichos síntomas en los nueve meses; mas lo raro es que todo ese proceso se da también en mujeres que no copularon y nada de criatura, resignándose tristemente a la decepcionante realidad.

Y lo que es la ignorancia, nosotros nunca imaginamos que ese fenómeno se pudiera dar también en los animales, pues nos tocó conocer el caso de una perrita que empezó a estar en celo, luego a escarbar en el suelo para hacer una madriguera para sus perritos. Llegado el momento nada de chuchos y el veterinario recomendó extraerle la leche por ciertas circunstancias especiales.

Es muy grotesco este ejemplo para equipararlo con lo que acaba de suceder en los pasados comicios electorales donde la enfermiza alianza prianista daban por hecho el triunfo con el cual se alzarían para apoderarse de San Lázaro y regresar otra vez a la práctica de la alta corrupción y nada mis queridos amigos, ni juntos, menos uno por uno pudieron hacer la chica, no obstante tener de su lado al INE, ese órgano electoral de tan malas cartas de presentación con los referentes de Carlos Ugalde con el fraude en 2006, Lorenzo Córdoba y el tal Ciro Murayama y uno que otro que les acompañan en el 2012, además de notarse una y mil mapacherías que sólo le platicaremos el caso de Xóchitl Gálvez, que se las da de muy honesta y quién sabe cuántas monerías, que la sorprendieron repartiendo dinero para la compra de votos y tuvo que salir por piernas y aguantando una lluvia de mentadas y otras linduras por el estilo.

El caso Durango y por encontrarnos en este territorio nos merece especial atención y les comentaremos que no quedamos ajenos en la práctica de las viejas mañas del PRI, se fueron con todo, promesas falsas además.

Preguntamos a los campeones de la insidia, quienes tanto atacan a los de la 4T que porque el gobierno federal no se fija en nuestra entidad, que ya es tiempo que se le cumpla a Durango, etc. A ellos les preguntamos ¿y qué acaso los anteriores gobiernos sobre todo priistas no tuvieron los suficientes recursos para ponerse a mano con Durango? ¿O dónde estaban nuestros gobernadores, legisladores federales, (excepto Pedro Avila Nevárez) Pretenderán que llegando al centro y con mucha dignidad se les atenderán ipso facto en todas sus demandas no obstante no dejar pasar momento para insultar y lapidar la persona y la investidura presidencial.

Lo que sí no tiene vuelta de hoja es que para que le vaya bien a Durango y que ya lo avizoran varias voces, es que el próximo gobernador debe ser de Morena y entonces podremos aspirar ya a la construcción de la presa El Tunal ll que tanto nos urge, un ramaje de gas industrial para que se dé la industrialización, un hospital para el ISSSTE, otro para el IMSS, etc. porque si seguimos peleados y peleando con el presidente y hasta insultándolo y echándole brava con las alianzas federalistas donde nada más nos embarcaron y nada se consiguió y mucho se perdió, pues de plano seguiremos equivocando el camino y seguiremos siendo unos perdedores.

Ya por último comentar que inmerecidamente propusieron en primer lugar a la diputada panista pero que milita en Morena para reelegirse por la vía plurinominal; ella llegó a ser líder de su bancada y hasta de la JUCOPO y en su campaña para ser legisladora prometió puertas abiertas; y a quienes militan sufragan y se la parten por Morena siempre los ha ignorado ¿ya investida nuevamente como diputada seguirá mostrando sus preferencias por la derecha? Sáquenos de dudas SLAR.