Columna liberal

Torres Cabral, che poeta, ¿por qué ignoras a quienes te debes y qué tanto te inspiran? Acaba de pasar la lucha electoral y de alguna manera todos nos damos un pequeño respiro, aunque para los polacos esta actividad es de tiempo completo.

Y aparte, la reacción nunca descansa, prepara cuadros, despliega propaganda sutil y directa y en los templos ruegan a las divinidades les inspiren para obtener las recetas para así poder ingarse a los chairos de izquierda, pero según se vio en la pasada contienda los conservadores no lograron su objetivo, (apoderarse de San Lázaro), por más que hayan manejado alianzas perversas, es decir, con el PRI, porque los pajecitos del PRD ni para juntarles piedras sirvieron, aquí en Durango ni siquiera lograron reunir los votos necesarios para subsistir como partido, por lo que se deduce que más bien fueron un lastre para sus aliados.

Al darnos una vuelta por el Palacio de Zambrano, nos llevamos una sorpresa, porque en el salón de gobernadores aparece como tal el invasor, criminal y esclavista Francisco de Ibarra y el retrato de don Braulio Meráz Nevárez no aparece, es decir quien funge como director de ese museo es un ignorante que no sabe de historia, pues don Braulio, a la muerte del gobernador Blas Corral Martínez consensó con las fuerzas vivas del estado y todos le dieron su aprobación, invistiéndolo el Congreso local como gobernador sustituto, pero del Centro no estaban de acuerdo y desconocieron al mayor Meraz Nevárez y el presidente se pasó ya saben por dónde al Congreso local tal como sucedió también con Dupré Ceniceros.

Lo inaceptable de este director del museo es que el retrato de don Braulio sí estaba en la galería o salón de gobernadores y por fobia, venganza o vaya usted a saber por qué, el caso es que lo retiró.

Las personas del milenio pasado acostumbramos a tener un libro en casa y nos solazamos leyendo a un Bruno Traven con su canasta de cuentos mexicanos, casi con el mismo género de Juan Rulfo, etc. y es que nosotros en nuestros tiempos no había internet y precisábamos de un libro para documentarnos, unos los comprábamos, otros nos los prestaban y es común que ya no los regresáramos y unas por otras, también no nos lo regresaron; pero hoy en día con eso de las redes sociales e internet, los jóvenes son poco afectos a la lectura. En los libros siempre encontraremos algo que en la pantalla no aparecerá.

Por ejemplo el Arcángel Samael, preferido de Dios, por ahí salieron de pleito lo que desencadenó una batalla celestial narrada en todos los textos sagrados. Ya de despedida Samael y como desquite le comunicó a Eva varios secretos y le enseñó la ciencia del bien y del mal y no sólo eso, sino que dotó a los humanos de la chispa divina y eso fue el acabose.

Desprendido del Logos Solar y fijado sabiamente en el centro de la tierra por la fuerza de gravedad y el peso de la atmósfera, Prometeo Lucifer es un fuego misterioso. En los trabajos de Aun Weor, cita que Lucifer es el dios griego Prometeo, el maha Asura, el Lucifer que se reveló contra Brahama, por cuya razón Shiva, el Tercer Logos lo precipitó indignado en el Pátala inferior.

Prometeo Lucifer, poniendo su verbo en la boca del Titán adolorido, refiriéndose a los míseros mortales, exclama con todas las fuerzas de su alma, para que no se hundieran, arrebatados por el tenebroso Hades, por estos, terribles torturas me oprimen, cruel sacrificio, que a lástima mueve, yo que a los mortales compadecí”.

Y además les di el fuego y por él muchas artes con perfección aprenderán. Prometeo Lucifer es el guardián de la puerta y de las llaves misteriosas del Santuario para que no penetren en él mas que los ungidos que poseen el secreto terrible de Hermes. Nos queda bien claro pues que Prometeo Lucifer se roba valerosamente el fuego divinal para auxiliarnos en la senda de la insurrección espiritual.