Columna liberal

En su campaña por agenciarse una diputación tanto local y más la federal, los candidatos de oposición del PRIAN echaron pestes y culebras contra las diputadas salientes de Morena que porque habían traicionado a Durango y sus electores al no haber conseguido para la entidad un mejor presupuesto y ni una obra importante como la presa El Tunal ll.

Agregaron y prometieron que de llegar al Congreso federal ya verían cómo ellos sí lograrían lo que sus anteriores no quisieron ni pudieron. ¿Y qué pasó con sus balandronadas? ¿no que muy trinchones? Ahora le echan la culpa a AMLO de que no quiere a Durango, que casi no viene a aquí y que cuando llega a visitar el estado no llega a esta ciudad que porque (lo dijo una conductora de TV), nos tiene miedo. De por sí tenemos fama de ser un estado muy conservador y con esas cosas, Pa’ qué quiere.

Se autorizó por parte de la Federación un presupuesto por más de dos mil millones de pesos para dotar de agua saludable a la Laguna ¿y qué pasó? de inmediato se presentaron amparos contra ese proyecto y luego ya ven esos jueces como le siguen el juego a los opositores del gobierno federal.

Y es que hay qué ser realistas, un gran sector de la ciudadanía de Durango es muy mocha y reaccionaria, luego al Bicentenario se le ocurre seguirle el juego a los gobernadores de la alianza federalista opositora que se enfrenaron y descalificaron todo lo que era la 4T ¿y qué pasó? que los hicieron tronar cono ejote y el resultado fue y como se lo advertimos al jefe “no es bueno pelearse con la cocinera porque…”.

Y seamos objetivos y echemos una pequeña repasada a nuestra historia local para refrendar nuestro dicho. En una publicación del periódico Primera Época de fecha jueves 8 de septiembre de 1864 insertado está un artículo con nombres y firmas de una larga lista de más de 200 notables damas de la localidad y de los más rancios y distinguidos apellidos donde se dirigen a la emperatriz Carlota en estos términos: “Se ha dirigido a S.M. la emperatriz la esposición, (sic) que enseguida insertamos. Las firmas de la señoras que la suscriben representan una gran mayoría de las familias notables del Departamento. Señora las hijas de Durango que suscriben tienen el alto honor de remitir a las plantas de V. M. la presente esposición (sic) rogándole se digne admitirla con el doble carácter de una expresiva felicitación por el feliz advenimiento de V.M. al trono de nuestra patria y un voto de gracias por la benéfica cooperación que V. M. ha ejercido y sin duda seguirá ejerciendo en la acertada dirección de los destinos de nuestro vasto imperio.

Y así continúa ese extenso artículo donde las referidas damas se deshacen en adulaciones y elogios para con la emperatriz Carlota.

En otro documento que obra en el Archivo General de la Nación se asientan una serie de disposiciones de carácter agrario en contra de dos hermanos de apellido Pérez Gavilán a quienes en ese mismo documento el presidente Juárez los acusa de traidores a la patria al haber ofrecido a las fuerzas invasoras francesas respaldo y apoyo además de ofrecerles las instalaciones de su hacienda La Sauceda para que ahí fuera atendida la caballería de los invasores y por haber formado parte del gobierno imperial que las fuerzas francesas nombraron en Durango.

En el periódico Restauración Libre, de fecha 10 de noviembre de 1867, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Gobernación, Lerdo de Tejada su titular se dirige a Felipe Pérez Gavilán y le comunica que en atención a su ocurso se le rehabilitan sus derechos ciudadanos suspendidos luego de haber servido a la prefectura política en circunstancias agravantes, (nombramiento otorgado por los franceses), y que luego de haber cubierto la multa, el C. presidente de la República se ha servido conceder a V. quede rehabilitado en los derechos de ciudadano, excepto el de poder servir empleo o cargo público.

Por último, aunque hay mucha tela de donde cortar en este tema, resumimos lo que Antonio G. del Palacio publicó a manera de editorial en Primera Época, Periódico Oficial de la Prefectura Superior Política del Departamento de Durango, de fecha 22 de diciembre de 1864, no había pues salvación para el país sino en la intervención extranjera, la cual, libertando de la opresión a toda la masa de la población pacífica, llama a ésta a pronunciar libremente su voto sobre las instituciones que quisiera adoptar.

Proclamado el gobierno imperial, la adhesión a él cundió como cunde en las naciones una verdad fecunda y y grandiosa…. La revolución juarista es un sueño; la revolución monárquica es una dichosa realidad.

Sólo nos resta agregar que ese eufórico espíritu conservador rampante y presente desde la colonia, el imperio y el porfiriato, aún persiste en casi todo México, no se diga Durango que con fuertes puntales como El Yunke, Opus Dei y las diferentes cofradías y una fe espiritual religiosa mal entendida han infiltrado partidos políticos como el PAN, PRI, PES e increíble, hasta Morena y para muestra ahí está esa última comalada de diputados locales cuyo voto estuvo siempre presente y sumiso a los intereses de la derecha conservadora.