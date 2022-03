Columna liberal

No deja de conmovernos el sufrimiento por el que están atravesando los ciudadanos civiles de Ucrania ante la guerra contra Rusia, siendo éstos los más afectados por la invasión de parte de las tropas rusas, todo motivado por los intereses mezquinos de las potencias de occidente con la complicidad del gobierno ucraniano.

Hace unos diez años Green Peace denunciaba que la industria armamentista era el gran negocio de E.U. ya que los ingresos por la venta de armas era de 40 mil millones de dólares al año. Hoy un analista de fama mundial dio a conocer que en tan sólo tres días la venta de material bélico ascendió a 40 mil millones de dólares en este conflicto.

Por qué exponer la vida de personas inocentes, de su seguridad, sus bienes y no se diga al terror al que son sometidos sobre todo los niños. Por qué esos ejércitos no se enfrentan como antaño el ejército de Napoleón contra los ingleses en Waterloo o Villa y Obregón en Celaya en despoblado ambos y sin exponer a la población civil. Los intereses imperialistas han hecho propalar propaganda anti rusa y que los países europeos y los E.U. son los buenos y han inducido perversamente la percepción de ese conflicto como una masacre contra los ucranianos, que sí lo es.

Pero nos hicieron ver como natural la guerra de Vietnam, donde masacraban las tropas yanquis a la población civil, los rociaban con bombas de napalm y muchas atrocidades más, o como las invasiones a Irak ensañándose contra la población civil que hasta orinaban los soldados yanquis los cadáveres de los iraníes y así en cada país que invadían en nombre de la democracia, que en realidad era de los intereses de sus trasnacionales y el dominio territorial de los países ocupados. Sin duda alguna que nos falta mucha información.

Ya quedó registrado Gonzalo como candidato a la presidencia municipal de Durango y lo que se ve no se pregunta, frente a Ochoa se ve como todo un señor gallo gallo y Toño sólo como un pollito y si nuestra bola de cristal no nos fallare, el petista se llevará de calle al panista y si no al tiempo, que no falta mucho.

En reunión llevada a cabo por los miembros del grupo liberal “Francisco Zarco, A.C.” acordaron dirigirse tanto a los candidatos de la coalición Juntos Haremos Historia para manifestarles su apoyo.

Y si no, nos viene a la memoria un ejemplo de los muchos que no alcanzaríamos a detallar en muchas entregas. Existe un diputado local que ya ha sido senador, diputado federal, tiene una hermana que es magistrada en el Tribunal Estatal de Justicia, ahí mismo tiene otros dos parientes que son jueces, y como líder obrero metió con calzador a su hijo y al dirigente sindical de una refresquera en la lista de regidores priistas, esto con la fuerza que le da el ser el líder obrero y dejando sin oportunidades a gente joven y de trabajo de su partido.

Y a propósito de inequidades en las bases morenistas insisten en que quienes deben ser mano en la selección de candidatos a diputados y regidores, son los que los que siempre han sido de izquierda y que de siempre han hecho la talacha como por ejemplo Iván Ramírez M., Nacho Aguado, Silvino García, etc. y dejar en segundo lugar a los arribistas y chapulines como la diputada local que fue presidenta de la JUCOPO y al exdiputado que también desempeñó recientemente esa posición.