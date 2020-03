El mundo según MAGL

En la película La Vida es Bella que se desarrolla en un campo de concentración de los nazis en la Segunda Guerra Mundial, el padre judío inventa a su hijo pequeño que estaban en un campamento recreativo y que había un premio si lograban que no se dieran cuenta del niño; incluso todas las crueldades que tenían que soportar les daban puntos.

Ese mensaje de aguantar lo insoportable con una actitud de buen humor y sonriente, que en la película se lleva 90 minutos, lo podemos encontrar en un video que se ha hecho viral en las redes, en que aparece un habitante de Siria y una niñita de 45 años, muy bonita por cierto, que acuerdan reírse cada vez que está ahí una bomba de los frecuentes bombardeos. Y hay que ver como río de la pequeña con una tremenda alegría, aunque no creo que los mexicanos podríamos soltar una carcajada cada vez que vemos en la televisión los asesinatos, secuestros, extorsiones, feminicidios, etc.

UN GRAN EVENTO SIN MUJERES

Que se daba en los años 50 en que es bien sabido que en los famosos burlesques estudiantiles no salían mujeres y no es que fueron acto discriminatorio o una forma de machismo, lo que sucedía es que en el edificio central en que cabíamos todos los estudiantes del Juárez casi no había mujeres. En Leyes por ejemplo, sólo teníamos cinco damitas, por lo que los personajes femeninos los tenían que hacer los muchachos, así como el 23 de Infantería. Aunque el maquillaje era totalmente rústico, pues tan sólo se ponían una peluca de colores y se tapaban los bigotes con cinta de masking tape, así es que no nos tomó por sorpresa el día sin mujeres o sea el 9 de marzo.

EL NACIONALISMO DE LOZOYA

Históricamente las grandes riquezas de nuestro territorio nacional han sido saqueadas por los extranjeros. El oro y la plata, por mineras canadienses, y el petróleo por los gringos. Así es que Lozoya, en un arranque de nacionalismo determinó que no debemos tener esa dependencia extranjera, que los mexicanos podemos activarnos nosotros mismos, y vaya que lo demostró en Pemex ante la complacencia por lo menos de Peña Nieto

EL CHISTE DE HOY

Erase Dn Gordonio el señor obeso que entró a un gimnasio y rebajó 20 kilos en seis meses y agarró el cuerpo de Sebastián Rulli. Así es que mandó hacer un traje a la medida con el sastre más famoso de la ciudad con un casimir muy caro. Cuando le entregaron el traje, Gordonio encontró muchos detalles, pero el sastre le convenció con su labia:

-Mire, un hombro está algo más abajo, pero si en el hombre no se nota… La manga izquierda está corta, pero si encoge el brazo luce bien… Un lado del saco quedó largo, así es que inclina el torso y listo… Y la pierna derecha quedó corta en el pantalón, así es que doble la rodilla un poco y santo remedio…

Convencido Gordonio de que el sastre tenía la razón, salió tranquilo gozando su fino traje nuevo, hasta que escuchó un comentario de un señor que le dice a su compañero:

-Mira que traje tan fino y bien cortado, ¡lástima que el señor que lo porta esté todo contrahecho!