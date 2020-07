El mundo según MAGL

En ningún relato de ciencia-ficción podría llevarse una situación tan increíble, absurda y terrorífico como la que podría presentarse en nuestro país, pues en el tan cacareado asunto de la extradición de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex en la gestión presidencial de Peña Nieto, sobre quien pesa la acusación penal por asuntos como el Odebrech y la compra de una productora de fertilizantes a precios elevadísimos y totalmente improductiva, amén de sobornos a diputados para que se aprobara la Reforma Energética.

Esta acción aparentemente plausible, a lo mejor o mejor dicho lo peor, nos genera una nueva decepción comparable al caso del gobernador de Veracruz ¿condenado? a una pena de seis años y una multa de unos cuantos miles de pesos, cuando lo robado era un montón de miles de millones de pesos.

Pues ha habido comentarios de que los delitos que se atribuyen a Lozoya no son considerados graves y que podría seguirse el juicio penal en libertad condicional preferencial, y tal como se ha visto en otros casos, los jueces se han perdido toda confianza y credibilidad de la ciudadanía… Le diré mi parecer: estos delitos no son sólo graves, ¡son una mentada de madre al país!

PRONOMBRES CARIÑOSOS

Hay cierta tendencia en nuestra sociedad duranguense de usar una palabra de dos sílabas para nombrar con afecto a nuestras damitas sin que se consideren adecuadas, he aquí unos ejemplos, añadiendo que frecuentemente se antecedía con la palabra “la”. Ejemplo: La “Gui” Carrola, así tenemos: “Yuyu” Niebla, “Yuyi” Gutiérrez, “Gachis” Aguilera, “Ñeca” Aguilera, Coco Zaldívar, (mi suegra) Coco Barrera, Chachis Martínez, Pina Leautaud, Yaya Gutiérrez, Quina de la Parra, Tita Simental, Nena y Piry León, Lily Puente, Mina Navarro, Bibi Peña.

Bueno, he de decirles que en ocasiones los sobrenombres son tan adictivos que Rosalma, mi esposa, a pesar de su hermoso nombre, me reclama cuando no la llamo ‘paloma’, que es como le dicen todas sus amigas.

RESERVA TERRITORIAL

Déjenme decirles que entre tantos motivos para repudiar al exgobernador César Duarte, es ver lo horrible que baila, tal como se aprecia en un video que pasan seguido… ¡Guácala!

Y sabiendo, como todo México, que el angelito tiene un rancho de más de 4,000 hectáreas, se dice que hay que abrir a toda la ciudad de Chihuahua. Sugiero que ahí se constituya una reserva territorial que podría llamarse ciudad de corrupción y meter ahí a todos los políticos corruptos, y aprovechando que cuenta con una iglesia, podrían practicar su verdadera vocación en el templo de la santa impunidad, y desde ahora propongo que Carlos Salinas Gortari sea el supremo pontífice y como ministro de esa religión los secretarios de estado y los exgobernadores que hayan sido fieles a la práctica de enriquecerse per saecula saeculorum… amén.

EL CHISTE DE HOY

Resulta que al fin, en alguna alcaldía de la Ciudad de México, se logró aprehender a un violador que en su taxi llevó a una dama madura a un lugar despoblado y sació su bestial apetito.

-Señor juez -alegó la ofendida-, pido para este abominable sujeto todo el peso de la ley, no tan sólo por el hecho de haberme violado tres veces, sino que además es un verdadero idiota…

-Dispénseme usted señora -le dice el juez-, no entiendo cuál puede ser la razón que usted le califique como idiota.

-Es que la primera vez tuve que explicar cómo se debe hacer.

HASTA LA PRÓXIMAAA.