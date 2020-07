El mundo según MAGL

Cada día, y podríamos decir cada minuto, los noticiarios dan cuenta de crímenes, robos, fortunas amasadas por gobernantes corruptos, raptos, secuestros, robos con lujo de violencia, feminicidios, contagios de coronavirus, inundaciones, y toda clase de hechos dolorosos que nos hace pensar que el mundo está al revés de lo que debería ser en base a los avances científicos actuales.

Pero una sola noticia, un acto heroico, nos ha permitido reencontrar nuestra fe en la humanidad, y fue realizado por un pequeño niño que por salvar a su más pequeña hermanita se interpuso ante un enfurecido canino que la atacaba, y fue él quien recibió una mordida que casi le arrancó una de sus mejillas. El reportaje sobre la valentía del pequeño acuñó una frase que me impactó: Hay verdaderos héroes que no usan capa. Aunque paradójicamente, los medios nos relatan que el actor Robert Downey Junior, el actor que personifica a Iron Man, le secó la vestimenta del Capitán América y le pidió que le dijera la fecha de su cumpleaños para hacerle un regalo excepcional. Si me dijeran cuál regalo pudiera merecer la denominación de excepcional, yo opinaría que se contratara al mejor cirujano plástico del mundo para que le curase las cicatrices que le quedaron con la tremenda mordida, dejándole, eso sí, una muy pequeñita de 2 cm que lo identifique como el niño más valiente sobre la tierra; vaya que lo merece.

RENUNCIA DE JIMÉNEZ ESPRIÚ

Hecho que se dio ante el anuncio de aceptar la decisión del presidente López Obrador de encomendar a la Secretaría de Marina la vigilancia aduanal en los puertos marítimos del país, que eran verdaderas coladeras de donde entraban y salían en cantidades industriales contrabando, drogas y armas ante la complacencia y corruptelas de los agentes aduanales que, hasta ahora, pertenecían a la SCT y cuya voracidad es tradicionalmente conocida y sufrida por quienes ingresan al país.

Comentaba el analista David Páramo, el más cuadradote de México, que en su renuncia Jiménez Espriú mencionaba que dejaba una SCT mejor de la que recibió, y luego, con el sarcasmo que caracteriza su programa, expresó “vamos a comentar alguno de los logros en su paso por ese importante dependencia…”, para luego guardar como unos 30 segundos de silencio y concluir: “bueno, yo lo único que recuerdo de él, es que se quedó dormido en una conferencia de prensa”. Lo bueno es que es riquillo y fifí y no necesita los 100,000 que le pagaban.

OTROS QUE NO CANTAN MAL

Otro de los altos funcionarios del gobierno federal, el nombre es lo de menos, comentó que entre los males causados por la pandemia del temido Covid-19 en cierto modo había traído una oportunidad de trabajo a varias familias y pequeñas industrias que se dedicaron a fabricar máscaras de acrílico, tapetes, cubrebocas (con todo y nariz), y todo tipo de productos para prevenir los contagios.

Si a esas vamos, los que están prosperando más económicamente son las funerarias que están cobrando por la cremación, más de lo que cobraban por todo un funeral más o menos decoroso.

No dudes que al rato las panaderías cambien de giro y aprovechen sus hornos para hacer cenizas humanas.

EL CHISTE DE HOY

Matrimonio acomodado, hasta que con motivo de la pandemia empezó a tener dificultades económicas y juntos buscan la forma de ahorrarse algunos gastos:

-Deberías aprender a cocinar y nos ahorraríamos la cocinera-, dijo el esposo.

-Y tú -le contesta la esposa- deberías aprender a hacer el amor y ahorrarnos al chofer.

HASTA LA PRÓXIMA.