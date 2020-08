El mundo según MAGL

Inspirado por la novela del gran "Gabo" García Márquez llamada "El amor en tiempo de cólera" y debido al confinamiento forzoso para evitar los contagios del coronavirus, comparto con ustedes una breve narración que titularé "Amor en tiempos de pandemia".

Cuya ubicación no es una travesía por el río Amazonas, sino en la privada Universidad 123 de esta ciudad de Durango y se inicia en febrero y dura hasta la fecha, encerrados a piedra y lodo, conviviendo todo el día, todos los días, con mi compañera de vida, buscando motivos y razones para convertir en alegrías, serenidad y paciencia nuestro aislamiento.

¿Qué les parece rememorar sus bellos momentos a través de sus álbumes de fotografías?, que equivale a leer una novela de amor de Corín Tellado y hasta llegamos a preguntarnos: ¿cómo es posible que hayamos estado tan bellos cuando fuimos jóvenes?

En lo particular me encanta una foto donde Rosalma con el vestido que traía el día que la vi por primera vez, cuando el "Gordo" Gallegos me llamó a gritos: "¡México, México… ven a ver a Rosalmita, la hermana del "Zurdo"!, y ahí se inició esta historia de amor que ahora en tiempos de pandemia, nos fortalece y nos hace disfrutar el quedarnos en casa.

CONFORME CON EL INFORME.- Hablando en términos náuticos, podríamos decir que a don Jorge Salum, le fue entregado un barco con un boquete financiero en la línea de flotación y para que no se hunda ha tenido que destinar grandes sumas para mantenerlo a flote y lo ha logrado con una disciplina republicana, sin gastos impagables.

Yo en lo personal, por mi amor a mi bella ciudad, le agradezco a nuestro alcalde, conservar nuestras calles, jardines, parques y centros de deporte y cultura tan hermosos como el rostro de la mujer duranguense, que es la principal obligación de la Presidencia Municipal a través de la Dirección de Servicios Municipales, la tranquilidad, a veces excesiva de la ciudadanía para disfrutar nuestra bella ciudad colonial, gracias a la labor de Seguridad Pública, que aun debe mejorar, sensible también a la labor de dos eficientes damas en el Instituto de Cultura Municipal y la Dirección Municipal de Educación, mi reconocimiento y saludo afectuoso a las maestras Elia Ma. Morelos y Norma Rodríguez.

Y escuchando las entrevistas que se hicieron al edil, me genera tranquilidad y confianza en cuanto a que se mejorará la administración pública en cuanto se mejoren las condiciones presupuestarias y cedan las amenazas y las limitantes del coronavirus.

UNA GENERACIÓN QUE SE ACHICA.- Allá por los años 50 y 60, la "raza" del Instituto Juárez, hoy Universidad, nos considerábamos una auténtica familia y es por eso que nos duele el fallecimiento de cualquier juarista, como es el caso del C.P. Jorge Torrijos Murga, que me acompañó como copartícipe con números estelares del Burlesque, lamentamos también el deceso de don Matías Silerio Esparza, hermanos de mi amigo Maximiliano Silerio, a quien expreso mis sinceras condolencias; fallecieron también Jesús Mena Saucedo y el popular cantante "Tony" González. A la maestra Lucila Leyva de Torrijos y demás familiares mi más sentido pésame.

