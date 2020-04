El sol a plomo

FUNCIONARIOS DE BIENESTAR INSENSIBLES

Es muy lamentable la desorganización, falta de capacidad o mejor dicho, la insensibilidad de los funcionarios de Bienestar Social para los Adultos Mayores en Gómez Palacio, primero porque avisaron que la entrega de los apoyos iniciaría el lunes 30 de marzo y ese mismo día les avisaron a los adultos mayores que iniciaría al día siguiente, es decir el 31 de marzo, de ahí que los hicieron acudir en 2 ocasiones, luego cuando inició la entrega, se informó que concluiría el 8 de abril, es decir, este miércoles próximo, pero ayer los beneficiados que les tocaba acudir a la expo feria por su cheque, se encontraron que este beneficio se les llevaría a sus hogares, por lo que muchos los que acudieron tuvieron que pagar de entre 50 a 100 pesos de ida y vuelta a sus hogares y ello por la insensibilidad de los funcionarios quienes no les avisaron con tiempo para que no salieran, pues hay que recordar que este sector de la población es uno de los más vulnerables en estos tiempos de la pandemia del coronavirus.

A AYUDAR A LA IGLESIA CATÓLICA

Debido a la suspensión de las misas, la iglesia católica ha dejado de recibir las llamadas limosnas que los feligreses entregan a la mitad de la santa eucaristía como una ofrenda, esta situación ha puesto en una situación complicada a la administración de la Diócesis de Gómez palacio, debido a que tienen que erogar gastos de agua, luz, teléfono, el pago de personal, así como sus prestaciones, pero lo más importante, la compra de alimentos para los sacerdotes, pues hay que señalar que hay alrededor de unos 25 de 50 quienes tienen que guardar su aislamiento domiciliario debido a que son personas adultas y por tal motivo están respetando las indicaciones del sector salud para evitar posibles contagios del covid-19, sin embargo, el llamado de las autoridades eclesiásticas a la sociedad en general, es para que brinden un poco de ayuda económica en estos tiempos difíciles para todo mundo, es por ello que la ciudadanía puede acudir a las oficinas de catedral y aportar su granito de arena para que los sacerdotes puedan sopesar este temporal.

QUE TRANSPORTE EN LA LAGUNA NO LIBERA DOCUMENTOS PARA HACER PAGOS?

Según algunos choferes de taxis, comentan que hay compañeros suyos que tienen algunos adeudos en cuanto a refrendo, multas y otros rubros, pero según comentan que aún y cuando está la pandemia del coronavirus, escasean los usuarios de los taxis y esto merma el ingreso para los trabajadores del volante quienes se la están viendo difícil para poder sacar el sustento diarios, pero por otro lado, comentan que en la dirección de Transporte en la Laguna no liberan con rapidez las multas o pagos como el refrendo para que los taxistas puedan ir a pagarlas en Recaudación de Rentas, lo cual les ayuda mucho a los choferes, aunque por otro lado, esta oficina gubernamental no tiene ingresos que bien pudieran utilizar para hacer frente a las acciones contra el covid-19

TRASH RECOLECCIÓN SIGUE TRABAJANDO, PERO LAS QUEJAS SIGUEN

Aunque la empresa que se encarga de la recolección de basura en el municipio de Lerdo, al obtener un amparo a su favor, desde el pasado jueves comenzó con la recolección de la basura en la ciudad, sin embargo, desde esos días y a la fecha, las quejas ciudadanas van en aumento, pero cómo no van a ir creciendo las quejas por el mal servicio, si tan sólo cuentan con 4 unidades para recoger la basura y según los directivos mencionan que comienzan a trabajar por las tardes, debido a que en el día hay mucho tráfico y hace más lento las labores de asepsia, pero este sistema de trabajo, no ha gustado a los lerdenses, principalmente a las amas de casa quienes están acostumbradas a sacar la basura en los primeros rayos solares, de ahí que las quejas siguen y seguramente seguirán, por tal motivo no se les augura un buen fin en esta relación empresa ayuntamiento y que tarde otemprano va a fenecer, tiempo al tiempo.