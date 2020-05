El sol a plomo

A quien lo le ha temblado la mano para aplicar la ley es a las autoridades municipales de Gómez Palacio, pues con las recomendaciones que se han estado girando desde lo nacional que se debe cerrar a los negocios no esenciales, pero también a los que no acaten las indicaciones como es el de fomentar la sana distancia, utilizar cubrebocas, gel antibacterial, entre otros, de ahí que a través de Protección Civil realizan los rondines de vigilancia y exhortan a los dueños de negocios y empresarios para que acaten las recomendaciones, lo cual algunos si lo hacen, pero en otros la misma ciudadanía hace caso omiso, pero es obligación de los encargados de los negocios hacer respetar las indicaciones, por lo que, el ayuntamiento aplica mano dura a los que no hacen caso, un ejemplo de ello es el cierre de un gran número de negocios, incluso hasta la tienda que está a nivel nacional y es Elektra, una de las sucursales fue cerrada el pasado domingo, ¡si ves las barbas de tu vecino recortar, pon las tuyas a remojar! , y esto va para las instituciones bancarias donde constantemente sus cuentahabientes no respetan la sana distancia.

ACEFALO EL INE EN GÓMEZ PALACIO

Desde el pasado mes de febrero el Instituto Nacional del Empleo con sede en Gómez palacio, se encuentra acéfalo, es decir, no hay titular, pues Alejandra Vázquez Hidalgo salió de esta oficina que se ubica en la calle Santiago Lavin casi esquina con Victoria, los motivos se desconocen pero al parecer salió por motivos personales, sin embargo, en estos momentos no hay titular en esta oficina y aunque no hay mucha actividad por la misma contingencia sanitaria ocasionada por el Covid-19, se requiere de un titular y aunque por ahí se rumoró que desde la ciudad de Durango están buscando nuevamente a Alejandra para que regrese a su puesto, aceptará o no Alejandra??.

QUEJAS CONTRA LA CFE

Habitantes de distintos ejidos del municipio de Tlahualilo se quejan porque constantemente y por períodos prolongados tienen fallas en el suministro de la energía eléctrica, lo que les ha ocasionado afectaciones en artículos electrodomésticos y además el alimento se les echa a perder, pues en la última semana los las temperaturas se registran altas, de ahí que están exigiendo a la Comisión Federal de Electricidad para que acudan a dar una solución de manera efectiva, pues incluso hay personas que padecen de enfermedades cuyo medicamento requiere refrigerarse, pero al no haber luz, estos se echan a perder, algunos de los ejidos son Pamplona, Providencia, el Lucero, incluso en la misma cabecera municipal, cansados de esta situación y de seguir así, hasta han pensado en juntarse y tomar acciones para que sean escuchados, una de ellas es cerrar carreteras, esperemos y la paraestatal les resuelva el problema y no pase a mayores

EL AGUA TRAE MUCHOS BENEFICIOS

Hoy nuevamente correrá agua por los canales Sacramento y Santa Rosa Tlahualilo, por los municipios de Gómez Palacio y Lerdo, corren por la mancha urbana, sin duda el agua siempre trae muchos beneficios, pero en este caso, si la gente no acata las indicaciones en el sentido de no acercarse a las orillas, ni lavar sus coches con el agua rodada y mucho menos meterse a darse un “chapuzón”, las consecuencias pueden ser fatales, el agua estará en los canales, ramales y subramales por espacio de unos 75 días y llega en la temporada de mayor calor, pues del 15 de mayo al 15 de junio, históricamente es cuando se registran temperaturas de 40 grados centígrados e incluso hasta un poco más y el agua es una gran tentación, pero se recuerda que está prohibido por el mismo peligro que representa, sin embargo, seguramente en este tiempo de pandemia por el Covid-19, donde la ciudadanía se supone está confinada en sus hogares, también se supone que no habrá jóvenes metiéndose a los canales, bueno eso suponemos, esperemos y diremos.