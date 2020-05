El sol a plomo

REVIVE RENÉ GALINDO, PERO LO ACUSAN DE NO RESOLVER NADA

En casi 9 meses de lo que lleva la actual administración municipal y por segunda ocasión los trabajadores sindicalizados del Sideapa Gómez Palacio, se muestran inconformes con la directiva del sistema operador de agua, ya que no les han resuelto sus peticiones en tiempo y forma, incluso mencionan que el director René Galindo Bustamante no les resuelve nada, si amable lector, es aquel funcionario que fue a una fiesta de cumpleaños en una quinta de Lerdo desacatando las medidas de sanidad semanas atrás y que al parecer sería dado de baja por tal situación, pero no fue así, incluso dicen que René les ha señalado que no hay dinero y además de que se tiene que ahorrar, ¿ahorrar?, que no se supone que los ahorros son para hacer frente a los problemas?, pero bueno, así las cosas en el sideapa que de no resolverse el lunes, el problema se agravará con un posible paro técnico o incluso huelga, esto último lo dudamos, pero así lo declaran.

MÁS QUEJAS CONTRA LA CFE

Ahora son los habitantes de la colonia Agrícola La Popular del municipio de Gómez Palacio quienes se quejan por el pésimo servicio que ofrece la Comisión Federal de Electricidad, debido a que han estado hasta sin el servicio de energía eléctrica en ocasiones por 5 horas y en otras hasta por 23 horas, situación que se viene presentando desde hace 2 semanas, de ahí que piden mayor sensibilidad a esta empresa, debido a que los constantes interrupciones en el servicio los afecta gravemente y más en este tiempo de aislamiento y sobre todo por las altas temperaturas que se registran, pues al no contar con luz durante casi un día, el alimento se echa a perder, por lo que de seguir en esta misma situación amagan con hacer plantones para que la CFE ponga atención y resuelva el problema.

Y DONDE ESTÁ LA DIPUTADA FEDERAL DEL DISTRITO 02 FEDERAL?

La ciudadanía del distrito 02 Durango que abarca 10 municipios teniendo cabecera Gómez Palacio siguen preguntándose dónde está la diputada federal por Morena suplente pero en funciones, María de Lourdes Montes Hernández, debido a que desde que la diputada propietaria Marina Vitela solicitó licencia para buscar la presidencia municipal, cargo que actualmente ostenta, pues resulta que la suplente no se le ha visto por ninguno de los municipios de la parte norte del Estado, bueno ni en Gómez Palacio que es donde hay mayor número de habitantes, pero la pregunta es, ahora que hay muchas familias que necesitan el apoyo al quedarse sin trabajo, la legisladora federal se aparecerá para apoyar o seguirá escudándose en el Congreso de la Unión desde donde trabaja pero para sus intereses y los de su grupo cercano y familia.

LA NUEVA FAMILIA FELIZ DE LA 4T

Pues resulta que ahora en el partido Movimiento Regeneración Nacional quienes se rasgaban las vestiduras porque priistas, panistas, perredistas tenían a sus familias en distintos cargos creando con ello las llamadas y famosas “familias felices”, pues resulta que la diputada federal María de Lourdes Montes adopta estas malas prácticas y que son mal vistas por la ciudadanía, pero que confiaron en la 4T al creer que ya no se daría estas acciones, pues se comenta que la legisladora mueve los hilos de la política al meter mano para influir y que se diera el nombramiento de coordinador para la región 2 de los programas de Bienestar a Lorenzo Blanco Lozano pues se dice que es su protegido e ahijado político, pero hay que recordar que Lorenzo estuvo trabajando en la campaña política del PRI en el 2016, en la candidatura de Esteban Villegas, la pregunta es, ¿Acaso en Morena no aceptaban a priistas?.