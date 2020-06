El Sol a plomo

LAGUNEROS SE RELAJAN

Con la entrada de vigor de la Nueva Normalidad, muchos laguneros han relajado sus cuidados en materia de protección y sanidad o bien, creen que la pandemia por el Covid-19 ya está superada, pero hay que decirlo con todas sus letras, el mayor número de contagios en Gómez Palacio, está vigente, pues tan sólo en los últimos 5 días se tuvieron 72 contagios de los 145 que van, por tal motivo las autoridades deberán implementar acciones más drásticas luego de que el gobierno federal anunció que las actividades esenciales como la minería, construcción y automotriz reanudaran acciones, en el caso de Gómez palacio, este último rubro movilizará en los próximos días un total de 20 mil personas directamente, más los indirectos, de ahí la urgencia de que se implementen acciones más drásticas en materia de prevención de contagios, de lo contrario, la cifra irá en aumento y la curva no se va a aplanar.

LOS BANCOS SIGUEN SIENDO LOS MÁS CONCURRIDOS

Las instituciones bancarias en el municipio de Gómez Palacio, siguen siendo los más concurridos por los cuentahabientes quienes acuden a realizar algún movimiento, las filas desde la puerta de las distintos bancos se sigue apreciando desde que se “restringió” el acceso, pero la concentración de personas se da en las afueras sin respetar la sana distancia, aún y cuando el programa de sana distancia a nivel federal, lo programaron hasta el 31 de mayo, y a partir del 1 de junio supuestamente ya no se implementará, sólo el cubrebocas y el gel antibacterial, esto también ha sido factor de que la gente se relaje en las medidas de sanidad, por lo que, en caso de que se siga dando una mayor movilidad de gente, reiteramos el incremento de los contagios.

REGIDORES DE LERDO SE PONEN EN “CUARENTENA”?

Con la reactivación de las actividades en el palacio Municipal de Lerdo, los regidores de las distintas fracciones partidistas y también la Independiente decidieron cerrar el acceso principal a la sala de regidores, por lo que quedó una sola entrada y salida y esa está por el interior del Palacio Municipal, a un costado de las escaleras que conducen al despacho del Presidente Municipal, sin embargo, por este acceso no se permitía que la gente ingresara para buscar algún apoyo o solicitar una gestión con los representantes populares, de ahí que los ediles continúan con la “cuarentena”, lo lamentable es que siguen sin apoyar a la ciudadanía.

LERDO ENDURECE LAS ACCIONES CONTRA QUIEN NO ACATE LAS RECOMENDACIONES DE SALUD

Mientras que el alcalde Homero Martínez Cabrera anunciaba la reapertura económica en el municipio para reactivar el área de la construcción luego de que se invertirán 40 millones de pesos en obra hidráulica, el cuerpo de policía realizaba su “chamba” en las calles, de ahí que detuvieron a 5 personas quienes desacataron las indicaciones de utilizar el cubrebocas, esperemos que las autoridades municipales sigan endureciendo las acciones, pues la gente no entiende o no quiere acatar las recomendaciones, pero se debe hacer énfasis de que es por el bien de todos y para lograr contener el número de contagios, ojala y Lerdo siga aplicando mano dura y se dé el ejemplo en la laguna al no registrarse más contagios.

[4:39 p. m., 1/6/2020] +52 1 618 111 2604: Gran cantidad de basura en calles de la colonia Hipódromo