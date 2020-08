El Sol a Plomo

NO QUEDARON CONFORMES

Algunas personas que buscan otros intereses, tal vez personales y no del bien común, realizan un plantón en las cercanías donde se construye la empresa Chemours, pues aunque las protestas fueron válidas y atendidas en su momento, la Superior Corte de Justicia ha atendido las quejas y demandas y en cada una ha dado respuesta validando que dicha empresa puede trabajar sin ningún problema, sin embargo, hay quienes siguen inconformes con las decisiones del máximo tribunal federal, de ahí que desde hace una semana Bernardino Ochoa Camacho miembro del Frente Unido de Pueblos de la Laguna, que lo integran 22 comunidades aledañas donde se instala la factoría, sigue inconforme con la decisión y se niega a la operación de la fábrica, aunque cada vez son menos los inconformes, pero aún siguen, la pregunta es, ¿alguien los está manejando?.

CIUDADANOS LO PIDEN

En este mes de agosto y previo al inicio del proceso electoral que arrancará el INE y que concluirá en la jornada electoral del 2021, donde en el Estado de Durango se elegirán 25 diputados locales y 4 federales, pues resulta que ya se han mencionado nombres, en el PAN algunos ya han levantado la mano, pero lo importante es lo que la ciudadanía diga, pues a fin de cuentas serán ellos quienes decidan quiénes serán sus representantes en el Congreso Local y Federal, uno de los que mencionan, aunque no especifican para cuál distrito, es al actual Director de Bienestar Social de Gómez Palacio, Yahir Vitela, a quien consideran un joven trabajador y entregado, en caso de que Morena lo llame a representarlo a uno de los 3 distrito locales, seguramente tendrá buenos resultados, pues hasta el momento muchos gomezpalatinos lo ven bien y hasta se puede considerar como un político nuevo, esperemos y diremos.

MOLESTIA ENTRE TAXISTAS

En gran malestar tienen los trabajadores del volante luego de que se dio “luz verde”, para que se tenga una mayor movilidad en este medio de trasporte público en el primer cuadro de la ciudad de Gómez Palacio, quienes tienen dudas de cómo van obtener el sustento familiar al estar trabajando el 100 por ciento mientras no haya mucha gente movilizándose, incluso comentan los chóferes de los taxis inconformes, si con la mitad de los carros apenas lográbamos cuando menos lo suficiente para subsistir al día, ahora seguramente no vamos a lograr obtener ni tan siquiera lo de la renta del carro y las placas, mucho menos pagar renta, pues con la apertura de este servicio de trasporte público, debió ser de manera general, pero primero de debió autorizar a todos los comercios del centro de la cuidad, en un horario antes establecido, la apertura total de quintas, centros sociales, bares y todos los giros en general, de otra forma esta movilidad sin duda que traerá una serie de consecuencias económicas a los trabajadores del volante que nos son unos cuantos, sino son varios cientos, pero lo importante en todo esto es que habrá mayor movilidad y no hay que dejar en el olvido los posibles contagios de Covid-19, que esperamos y no sigan a la alza.

NUEVO DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN LERDO

A partir de hoy el municipio de Lerdo le imprimirá una nueva dinámica en la comunicación social, pues llega Dagoberto Hernández Medina quien tiene 20 años de trayectoria, aunque mencionó que llega a la administración municipal para sumarse al trabajo que venía realizando Miguel Ángel Solís Maldonado (qepd), seguramente así será, pero sólo durante este mes de agosto para sacar adelante el primer año y el informe de actividades, pero a partir del mes de septiembre, tendrá la oportunidad de darle su propio toque y de imprimirle una nueva dinámica, y cómo él lo dijo, “Ahora me toca estar de este lado”, al referirse a la función pública, sabe que es muy diferente a hacer periodismo, pero capacidad y experiencia la tiene, seguro hará un buen trabajo, ¡enhorabuena!.