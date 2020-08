El Sol a plomo

AMLO EN LA ZONA METROPOLITANA

Si alguien tiene de qué presumir es la alcaldesa de Gómez Palacio Marina Vitela Rodríguez, en el sentido de que el mismísimo Presidente de México Andrés Manuel López Obrador haya escogido la zona metropolitana de Durango y Coahuila para su visita el próximo miércoles 26 de agosto, con ese “colmillo largo” que tiene el mandatario nacional, sabe de la importancia de esta región lagunera para su proyecto electoral del 2021 y si nos vamos más allá, hasta del 2022, dada que por un lado esta Gómez Palacio y del otro Torreón ambas ciudades de las más importantes económicamente hablando para cada entidad federativa y que seguro, su visita dejará grandes beneficios, con ello Marina Vitela se consolida en el ánimo de Morena, ¿su futuro?, averígüelo o espérelos en no más de un año.

SE PREPARAN PARA MANIFESTARSE

Los grupos políticos de cualquier tamaño, dado que los partidos políticos están por los suelos, hay rumores de que grupos de gente que se preparan con pancartas y matracas para hacerse notar en sus peticiones en la próxima visita del mandatario nacional Andrés Manuel López Obrador a la laguna y con ello intentar “FRENAAR” su gestión en Palacio Nacional, que aunque el programa se desconoce aún, ya se frotan las manos algunos y preparan manifestaciones en la visita que realizará el “peje” a nuestra región lagunera.

SORPRESA!!

A la alcaldesa Marina Vitela no le tiembla la mano para tomar decisiones que sean para corregir el rumbo de la administración municipal y ya se había advertido que quienes no sigan el ritmo impuesto por la Presidenta Municipal, serán dados de baja, por lo que, ¡oh sorpresa!, ahora Carlos Rosales se suma a Roberto Carmona ex titular de coordinación de gabinete, quien también semanas atrás salió del ayuntamiento, aunque ambos argumentaron “motivos personales y laborales”, sólo ellos y la que manda en el Palacio Municipal saben el verdadero motivo, el comentario es; ¡a temblar funcionarios que no den el ancho!, pónganse las pilas y a redoblar el ritmo porque viene el segundo año.

UN DATO

Sabía usted que el profesor y destacado lerdense Juan de Dios Castro Lozano ha sido varias veces diputado federal y senador por la vía plurinominal?, pero ¡asómbrese!, la única elección que ha ganado en su vida, ha sido como magistrado del Tribunal Administrativo en donde, quienes decidieron la elección del ícono de Acción Nacional en Lerdo, ha sido con el voto de los magistrados del PRI, ¡agárrense!.