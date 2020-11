El sol a plomo

LA SOBERBIA TAMBIÉN LE GANÓ A DONALD TRUMP

Así como Joe Biden le ganó rotundamente la elección al aún presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, igualmente este acumula una segunda derrota una vez que la soberbia le ganó luego de no aceptar dignamente la derrota y que de aceptarla lo hubiera engrandecido, pero a la vez pone en duda la principal democracia en el mundo que es la del vecino país del norte, según la prensa internacional se avecinan conflictos post electorales, pero quiera o no, a partir del próximo mes de enero del 2021, habrá nuevo presidente de EUA y con ello una nueva era en el país que tiene la mayor potencia mundial económica.

VUELVEN LOS REBOLLO

Como aquella película de los Tres García y Vuelven los García, pues ahora vuelven los Rebollo, ya que en los corrillos políticos se asegura que Rocío Rebollo Mendoza será la candidata del PRI por el segundo Distrito de Durango para la jornada electoral del 2021 en busca de la diputación federal, aunque la propia ex alcaldesa gomezpalatina, ha asegurado en reiteradas ocasiones que no quiere nada, luego del “tsunami” encabezado por Andrés Manuel López Obrador en el 2018, donde se perdieron los distritos federales y las senadurías en gran parte del país, pero por otra parte, júrelo usted amigo lector que su hermano y también ex alcalde de Gómez Palacio, Ricardo Rebollo habrá de ser candidato a la alcaldía, no viviremos mucho para conocerlo.

SEGURO LA GANA

Por su trayectoria en la política y la excelente labor que viene realizando al frente del DIF municipal de Lerdo, Susy Torrecillas, esposa del alcalde Homero Martínez Cabrera, júrelo amable lector que como candidata a la diputación local en el distrito XIII, habrá de darle un triunfo contundente al partidazo, porque la “caballada”, está muy flaca, aunque también por ahí y en caso de que la equidad de género bien pudiera colarse el actual dirigente del PRI local Juan José carrillo Aldaba.

SIMPLES DATOS

Quizá usted recuerde amale lector, en Lerdo hay 3 que personajes del PRI que perdieron las elecciones para presidente municipal, primero Mateo Rodríguez Santacruz ante Rosario Castro Lozano; luego el finado Jesús Reyes Esquivel ante el panista Gerardo Katsicas y finalmente David Núñez García también con Rosario Castro, luego el PRI alzó victorias sucesivamente desde Carlos Aguilera Andrade, Roberto Carmona Jáuregui, Luis de Villa Barrera, María Luisa González Achem y hoy el actual emanado del tricolor Homero Martínez.