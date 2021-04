El Sol a plomo

EL DOMINGO COMIENZAN LAS CAMPAÑAS

Aún no inician las campañas políticas y la guerra sucia ya se inició entre algunos partidos políticos, pero el que llama más la atención es en Morena, pues no necesitan que de otros partidos les hagan los señalamientos, sino que de la misma militancia morenista son los que se dan hasta con la cubeta, y eso que aún no inician las campañas políticas, pero a partir del domingo 4 de abril que inician las campañas y hasta el 2 de junio, veremos cómo se darán con todo algunos actores políticos, pero aún y cuando el árbitro de la contienda, el INE llama a la civilidad y a realizar campañas de propuestas, poco o nulo caso le hacen, pues más parece que los candidatos están más interesados en denigrar y señalar a sus adversarios, aunque no todos, pero ojalá y se tengan buenas campañas y no golpeteos entre los candidatos.

CONTIENDA ELECTORAL ENTRE DOS

Tanto en Gómez Palacio como en Lerdo, la contienda electoral en lo local será entre dos, por ejemplo en el distrito 02 federal, será entre Rocío Rebollo y Omar Castañeda y en lo local en el distrito 13 será entre Susy Torrecillas y Carlos Aguilera, interesante se pondrá por lo que se jugará para la siguiente elección que será en el año 2022, pero la contienda será muy pareja y téngalo por seguro amable lector, que el próximo día 6 de junio saldrán chispas, pero, poco habremos de vivir para saber quiénes serán los elegidos en estos distritos de la región lagunera.

BUENA IMPRESIÓN

Con muchas tablas y con un colmillo largo y retorcido, el dirigente Rubén Escajeda quien visitó la región lagunera recientemente, tratará de poner toda su experiencia para levantar el partido, el cual le dejaron totalmente desmantelado, dígase lo que se diga y si no que se diga que los dos principales municipios del Estado, que son Durango y Gómez Palacio, están en manos de la oposición al tricolor, el PAN y Morena, aún y cuando el anterior dirigente priista presuma haber ganado municipios como Indé que no tiene más de 500 habitantes y cerca de 100 electores y así podemos mencionar a más localidades, aunque Morena ganó dos, pero el de Gómez Palacio es muy significativo, sin embargo, Rubén echará toda la carne al asador y la primera prueba es esta contienda electoral, veremos y diremos.

AL TORO POR LOS CUERNOS

Homero Martínez ni tardo ni perezoso se avocó a agarrar al toro por los cuernos con el asunto de los ex trabajadores que demandaron al ayuntamiento y que le fue heredado este conflicto, pero ya ha estado arreglando económicamente dentro de sus posibilidades a un buen número de trabajadores e inclusive pidió el apoyo directo del mandatario nacional AMLO para dar solución a este conflicto que se inició en el trienio de Carlos Aguilera y en el que la administración municipal pasada que presidió María Luisa González Achem tuvo 3 desacatos de la suprema corte de justicia de la Nación.