El Sol a plomo

GÓMEZ PALACIO SIN PROBLEMAS

Marina Vitela debe sentirse tranquila y tal parece que anda en caballo de hacienda, consolidando su administración sin tener los graves problemas políticos y financieros que sufre el vecino y hermano municipio de Lerdo, a estas alturas concentra su atención, por supuesto, nadie lo puede negar, ni lo niegan los electores, es que le apuesta a los candidatos del partido que la llevó al poder en esta localidad, pero tiene la gran responsabilidad de rendir buenas cuentas electorales el próximo 6 de junio y esto le interesa mucho, pues su interés va más allá de la administración municipal, pues su “tirada” es el próximo 2022 a nivel estatal, ¿lo logrará?, se ve muy complicado, pero la lucha se le hace.

PROMESAS Y MÁS PROMESAS

Y eso que no estamos a principios de año, que es cuando todos nos dedicamos a hacer promesas y más promesas que finalmente no cumplimos, así están todos los candidatos de todos los partidos políticos prometiendo el oro y el moro, para finalmente olvidarse de sus electores y no cumplir prácticamente nada, mejor deberían ponerse a escuchar y objetivamente identificar cuáles son las prioridades del distrito que representan y se pongan a estructurar su plataforma política para que una vez que lleguen al Congreso de la Unión o Local según sea el caso, lo apliquen.

CAPRICHO POLÍTICO LLEVA A ENDEUDAR A LERDO

Lamentablemente lo que no se hizo en su momento, tal vez por cuestiones de rivalidades políticas o por lo que haya sido, lo cierto es que, cuando el ex alcalde Carlos Aguilera Andrade asumió el cargo de Presidente Municipal en septiembre del 2007 y con ello todos los problemas de los que ya sabía y en campaña se comprometió a solucionar, pero una vez tomando las riendas del cargo, lo primero que hizo fue despedir a los ex trabajadores que venían de una administración gobernada por panistas, pero en ese tiempo Aguilera era priista y no quiso liquidarlos, por lo que, ese capricho político del entonces priista y hoy de MC, que se pudo solucionar con unos 2 millones de pesos, creció como una bola de nieve y ahora hay que endeudar al municipio con 144 millones de pesos para salir del problema, pero los que pagarán los platos rotos son los lerdenses y será por durante 3 décadas, que triste.

A COBRAR FACTURA

Júrelo amable lector de que los panistas en esta próxima elección habrán de cobrarle a Carlos Aguilera Andrade las ofensas y los calificativos impublicables que expresó el ahora aspirante a una curul por el partido Movimiento Ciudadano y que ofendió a una ex alcaldesa lerdense y hoy funcionaria estatal, cuando ambos eran legisladores locales, por lo que, ahorita que está de moda y se está empoderando la defensa de la mujer, poco habremos de vivir para ver los resultados, pues también está la herida que se agraven Lerdo, pues fue precisamente el ex alcalde del sombrero y las botas quien no resolvió en su momento de tajo y al pasar los años, se tiene que endeudar al municipio por 30 años, seguramente en las urnas se verá reflejado.