El Sol a Plomo

MUCHA ALEGRÍA PERO CON UN GRAN BOCHORNO

Tras la visita de Alejandro Moreno Cárdenas líder nacional del PRI a la región lagunera, primero a Lerdo y luego a Gómez Palacio, resultó ser todo un éxito, pero pasó un momento muy bochornoso, debido a que al terminar el mitin político la tarde del domingo en la ciudad Jardín, se trasladó a Gómez Palacio, específicamente al centro de convenciones Posada del Río, pero en el lugar se esperaban unas mil personas, sin embargo, llegaron alrededor de 2 mil, abarrotando el recinto, por lo que el personal de este lugar, cerró las puertas y al llegar el líder priista “Alito”, pues no lo dejaban entrar, le cerraron la puerta, obviamente el trabajador acatando las indicaciones, sobre todo para cuidar las cuestiones de salud de los asistentes ante la pandemia del Covid-19, por un lado muy bien por el poder de convocatoria, pero por otro, el lamentable bochorno que pasó el líder del tricolor, así como todos los dirigentes estatales y locales que lo acompañaban, hasta Francisco Ibarra Jáquez quien llegó tarde, también le cerraron la puerta y esperó unos segundos hasta que le abrieron, ¡ha raza!.

LUIS LOZANO RECAUDADOR DE RENTAS

Sin ningún evento con bombos y platillos, pero en total discreción, se dio nombramiento a Luis Lozano como nuevo Recaudador de Rentas de Gómez Palacio, quien desde hace unas semanas atrás se hace cargo de todas las actividades que se realizan en los 3 módulos o centros multipagos de esta ciudad, el ex director del club campestre atiende en su oficina a la ciudadanía que acude a estos lugares, sobre todo en la sede de la oficina ubicada a un costado de la réplica de la torre Eiffel, desde la salida de esta dependencia estatal en la laguna de Ismael Sánchez Galindo, días después se le dio la confianza al nuevo recaudador quien realiza una buena labor y la encomienda es seguir mejorando el servicio, ¡suerte Luis!.

CANDIDATOS DE MORENA NO LEVANTAN

Debido a que los candidatos al menos en los distritos locales y federales de la región lagunera no levantan, no hacen ruido, se está cambiando la estrategia y quitando los nombres de los candidatos para dejar sólo la marca, es decir “Morena”, por lo que, ahora le están apostando a buscar subir en las preferencias tan sólo con el nombre del partido, pero ante las 3 semanas que faltan para el proceso electoral, seguramente no les alcanzará para lograr sus objetivos, están en una carrera ya con desventaja, aun así, van a seguir luchando, veremos si les alcanza el tiempo, pero lo dudo mucho.

TRAICIONAN AL PRI

No sólo los ex alcaldes ex priistas le dieron la espalda al partidazo que les dio espacios políticos donde les fue muy bien, sino que también a otros que ahora están “trabajando” para otros organismos políticos renegando de quien en su momento les tendió la mano y se trata de Flora Leal quien fue regidora y candidata por el tricolor a una diputación local, además de dirigente de los jóvenes, lamentablemente no le hace honor a su apellido, otro es Ulises Adame, varias veces diputado local y federal, pero llama también mucho la atención de uno que se ha beneficiado y a manos llenas del PRI, se trata de Ricardo Torres Rodríguez, que si bien no ha tenido cargos de elección popular, si los ha tenido en la función pública con ex alcaldes priistas y expriistas, pues resulta que ahora está en Movimiento Ciudadano, pero hay más, como Felipe Sánchez, por mencionar uno más y la lista sigue