El Sol a Plomo

VISITA DE AMLO A LA LAGUNA

El Presidente de México Andrés Manuel López Obrador, nuevamente visitará la comarca lagunera, en esta ocasión, será la de Coahuila, específicamente en Torreón, pero júrelo usted que habrán de estar presentes políticos del lago de la laguna de Durango y por supuesto que la presidente de Gómez palacio, será una de las principales figuras, que por cierto aquí nosotros “milando” como el chinito, es decir, “pa’que decimos a qué viene?”, si los candidatos de Morena a los distritos locales y federales de la región no levantan, de ahí que necesitan de un empujoncito de su líder y guía moral y nacional, pero de que se beneficiarán los candidatos de Morena, eso lo habremos de saber el próximo 6 de junio, porque de que se agarrarán de esa liana, ¡estamos seguros!.

SUSY EN CABALLO DE HACIENDA

A pesar de que la candidata de la alianza PRI-PAN-PRD, al distrito local XIII con cabecera en Lerdo, Susy Torrecillas quien prácticamente no tiene rival enfrente, dado que, quien podría ser su contrapeso natural, sería Acción Nacional, resulta que este organismo político va de aliado, no obstante, no afloja el paso, pues cada día intensifica más su campaña visitando colonias y ejidos, tocando puertas dando a conocer su propuesta legislativa y escuchando a los ciudadanos, por lo que, les podemos comentar que aquí no hay pronóstico reservado, tiempo al tiempo.

TIEMPOS SON TIEMPOS Y ESTE SE ACABA

Cada día se acorta más y más la fecha en que habrá de llevarse a cabo la elección el día 6 de junio y los candidatos que van adelante, ¡bien por ellos! y los de atrás, se quedarán, Morena confía única y exclusivamente al prestigio e impacto que ejerce en las mañaneras, “usted ya sabe quién”, y los candidatos de la alianza “Vamos por México”, integrada por el PRI-PAN y PRD, cifra sus esperanzas en el voto duro de una estructura bien aceitada y que diga lo que se diga, viene realizando el recién nombrado presidente del tricolor en el Estado de Durango, Rubén Escajeda de quien se espera se rindan buenas cuentas, pero como el tiempo se acorta para la jornada electoral, la visita del jefe de la nación a la Laguna, le dará un fuerte impulso a los candidatos de Morena y téngalo por seguro amable lector, al menos en esta región la competencia será muy cerrada y los que ganen, será por muy poco margen, ya lo verá en 3 semanas.