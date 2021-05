El Sol a Plomo

EN CAMPAÑA, PERO PARA LA SECCION 35 DEL SNTE

A quien ya se le queman las “habas” por ser nuevamente el Secretario general de la sección 35 del SNTE que abarca la región lagunera de Durango y Coahuila es al profesor Javier Cordero Salazar, hay que recordar que esta persona ya fue secretario general y en su gestión se caracterizó por el apoyo e impulso al deporte y al sector magisterial, pero nos enteramos que desde el pasado 15 de Mayo, precisamente día del maestro, se le vio visitando al personal docente que pertenecen a esta sección sindical para desearles beneplácitos, además les expresaba que vendrán tiempos mejores y que cuenten siempre con que su apoyo e impulso estará siempre de por medio, pues aunque no está al frente del sindicato, sigue buscando apoyos para todos los trabajadores de la Educación, a mí me huele que está haciendo campaña para promoverse y buscar otra vez la dirigencia sindical, ya que en el mes de septiembre se darán las elecciones, ¡ha raza!.

SESIÓN DE CABILDO PRESENCIAL

Luego de que los regidores priistas Aidé Román y Francisco Bardán insistieron en que ya había las condiciones para que se lleven a cabo las sesiones de cabildo en forma presencial y vaya que han presionado desde meses atrás, pero la decisión que estuvo a cabo de la alcaldesa Marina Vitela es que a partir de hoy jueves 20 de mayo, comiencen a integrarse a las reuniones del órgano colegiado en forma presencial, sin embargo, no se aclaró si será en la sala de cabildos o en el salón Benito Juárez, o si podrán estar los asistentes de los regidores, así como los representantes de los medios de comunicación, en fin, aun no se define cuántas personas podrán ingresar al recinto, esperemos y hoy nos lo indiquen.

QUÉ RARO!!!

Personal de seguridad de la expo feria Gómez Palacio corrieron al reportero de este matutino y a un empresario lagunero, la causa según argumentaron que no se debe tener reuniones ni poder hacer entrevistas en el área de estacionamiento de este lugar, están prohibidas y esto es por seguridad, aunque no especificaron qué tipo de seguridad, pero se aclara que el reportero sólo haría una entrevista a un empresario lerdense, y porqué en ese lugar?, sucede que fue un punto medio para ambas personas para hacer una entrevista, de ahí que al ingresar al área de estacionamiento y estar bajo la sombra de las estructuras, se acerca una persona que dijo que lo envió su “jefe”, pero nunca quiso dar el nombre del presunto jefe, aunque la orden era que abandonáramos el lugar, que nos fuéramos, ósea que nos corrieron, coartando la libertad de prensa en ese momento, ya que nos indicaron que estaba prohibido hacer reuniones en este lugar, por lo que, se les pidió que nos argumentaran el motivo y sólo se escuchó por su radio que la orden era que nos fuéramos y que no podíamos hacer entrevistas en el lugar, aun y cuando se les explicó que no era un delito ni una irregularidad, sólo una entrevista de unos cuantos minutos, sin embargo, nos reiteraron que nos saliéramos o que mandarían “apoyo” al joven para que nos “convencieran” a que nos salgamos del estacionamiento de la feria, por lo que, dimos unos 20 pasos y salimos del recinto, la entrevista se hizo a 10 centímetros de la entrada y a pleno sol, sin la sombra, ¿qué raro la actitud del personal de seguridad?, es lamentable que a un empresario y un trabajador de un medio de comunicación, los hayan tratado como presuntos sospechosos delincuenciales, ¡glup!.

LERDO CON PASOS FIRMES AL PROGRESO

No cabe duda que el alcalde Homero Martínez Cabrera está haciendo las cosas de bien para arriba, pues la atracción de varias empresas le darán un gran impulso al desarrollo del municipio, pero ahora con el anuncio de la conectividad ferroviaria Durango Mazatlán y que abarcará los estados de Durango, Coahuila y Chihuahua, seguramente los ojos de muchos empresarios ya voltean hacia la ciudad jardín que a partir de este año comienza su industrialización e internacionalización, ¡bien por el Presidente Municipal!, va con pasos firmes y agigantados hacia el progreso.