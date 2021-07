El Sol a Plomo

¿SERÁ EL GANCHO?

A través de la E 4T, Ernestina Sarmiento Guevara, Representante estatal del programa emprendedores de la 4 T impulsa una asociación empresarial Voz de las Mipymes, de ahí que invita a este sector para que se afilien ya, lo raro, extraño y que levanta sospechas, es que esta campaña inició hace unos días y concluye el día 31 del presente mes, es decir un día antes de que se lleve a cabo la Consulta Popular Nacional impulsada por el Presidente de México, ya sabe quién, la cual tiene tintes para buscar enjuiciar a los expresidentes, pero para muchos esta actividad simplemente es un “gancho” para atraer a las personas y que participen el domingo 1 de agosto, aunque este ejercicio democrático debe ser de participación ciudadana sin ninguna presión o condición alguna, así las cosas.

DEJA UN GRAN LEGADO

El llamado que atendió a sus 76 años, Juan Manuel Montellano Prieto con el ser supremo la mañana del domingo, causó consternación para familiares, amigos y la clase política, sobre todo de los llamados de la “vieja guardia”, debido a que el lerdense tuvo una vasta trayectoria, incluso fue representante en algunos municipios para los informes de algunos ex gobernadores, por ejemplo el del extinto Ángel Sergio Guerrero Mier, fue tesorero municipal con el ex alcalde Luis Fernando González Achem, sin embargo, fue una persona incansable, luchona, además tenía proyectos que ahí quedarán, pues en los últimos meses enfrentaba algunos problemas de salud que lamentablemente minaron su existencia la mañana del domingo 25 de julio, ¡descanse en paz! Amigo Montellano.

LLUVIAS ESCASEAN EN LA CIUDAD

Las lluvias escasearán durante esta semana en lo que es la mancha urbana de la región lagunera, aunque en la zona serrana, si se registrarán y es muy importante que se presenten en esta parte del Estado, a fin de que recarguen las presas, pero también se requiere en la zona urbana y rural de los municipios, a fin de que se recarguen los mantos acuíferos, aunque hay comentarios de los laguneros que quieren lluvias para mitigar las temperaturas que actualmente se registran en los 36 grados como máxima, luego el dios Tláloc manda abundantes lluvias que de inmediato los laguneros cambian de opinión y ya no quieren tanta precipitación pluvial porque afectan las viviendas, lo cierto es que al ser humano no se le da gusto, pero lo cierto es que no se pronostican lluvias para los próximos días y la temperatura seguirá intensa, hay que recordar que estamos en la llamada “canícula”, calor de perros, a aguantar unas 2 a 3 semanas más.

BAJA NIVELES DE AGUA EN LOS CANALES

Van bajando los niveles de agua en los canales Santa Rosa-Tlahualilo y Sacramento, debido a que se aproxima el cierre total de las compuertas que derivan agua a los canales, de ahí que una vez que cierren las compuertas de la Francisco Zarco que es la que aún sigue derivando, ya no correrá agua por los canales y el nivel bajará totalmente, seguramente dejará al descubierto uno o más vehículos que cayeron al canal y no los pudieron sacar en su momento, así como muebles, troncos de árboles y demás, pero por otro lado, es que los niños, jóvenes y adultos ya no podrán meterse a los canales al no llevar agua para “refrescarse”, lo cual hasta el momento lo siguen intentando arriesgando sus vidas, se termina el ciclo agrícola y con ello ya no correrá agua por canales y el río Nazas en una o dos semanas más.