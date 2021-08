El Sol a Plomo

INICIAN CLASES PRESENCIALES

Luego de una largo, pero muy largo período de que cerraron las puertas las escuelas, finalmente y después de 17 meses, hoy lunes 30 de agosto regresarán los niños y jóvenes a los salones para tomar sus clases presenciales, aunque es justo mencionar que no todas las escuelas abrirán, pues hay muchas que fueron descuidadas y muestran un deterioro al no tener el mantenimiento, pero hay muchas otras que lamentablemente fueron víctimas de hampones, vivales o simplemente de vándalos que destruyeron infraestructura básica para su buen funcionamiento, sin embargo, aún y con el riesgo de posibles contagios en los salones, era muy necesario el retorno a clases, ya que se tiene más que comprobado que las actividades virtuales o a distancia no dan los mismos resultados que presenciales, ¡suerte, mucha suerte! y a extremar y acatar las recomendaciones de las autoridades sanitarias para tratar de evitar no se tengan contagios ni mucho menos que sean masivos en los centros escolares que fueron avalados para su regreso a clases.

PARA REACTIVAR LA ECONOMÍA

Expertos en la materia han recomendado que a pesar del riesgo de contraer contagios de Covid-19, es mucho mejor iniciar actividades escolares, debido a que hay beneficios para todos, primero para los niños y jóvenes que mejorarán su educación, pero en lo económico, se vienen a reactivar muchos comercios, negocios, el sistema de transporte público y demás actividad comercial, por tal motivo y para beneficio de mucho, es importante el regreso a clases presenciales, aunque, no todas las escuelas tendrán actividad, pero como lo señalaron las autoridades educativas, van a abrir sus puertas poco más de 400 escuelas de 1,206 que hay en la laguna, lo que será un 30 %, pero con eso se reactivará la economía.

SE CONTRADICEN

Los manifestantes que se presentaron en días pasados en la subsecretaría de Educación en la Laguna, unos señalan a funcionarios de primer nivel y otros a los de segundo nivel de que no se les atienden en sus demandas, incluso piden destituciones de varios de varios de ellos, pero otros de los mismos manifestantes, los defienden hasta dicen que las quejas no es contra el Secretario ni el subsecretario educativo, sino contra los que llaman “mandos medios”, supuestamente por obstaculizar las gestiones, no ponemos los nombres de los funcionarios que quieren y piden su destitución, pues los quejosos que son parte de la COCOPO no se ponen de acuerdo entre ellos mismos y se contradicen, de ahí que la pregunta es, ¿Qué buscan?, ¡acaso beneficios personales o de grupo?, ahí se los dejo de tarea.

CAMBIOS Y MÁS CAMBIOS

A partir del primero de septiembre y en las siguientes semanas, se vislumbra una serie de cambios en los tres niveles de gobiernos, el o los motivos son que se intensificará la carrera política rumbo a la gubernatura del Estado de Durango, así como a las alcaldías de los 39 municipios y sus respectivos cabildos, por lo que, a pesar de que ya anda algunos “calefactos” realizando recorridos por todas las localidades para ganar adeptos en caso de ser los “ungidos” para la candidatura de su partido político o alianza que se forme, pero de que hay actores políticos que se andan placeando, lo hacen y la verdad no creo que lo hagan con recursos propios, pero las visitas a la región lagunera serán más frecuentes, sobre todo en Gómez Palacio que actualmente es un bastión morenista.