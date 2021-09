El Sol a Plomo

ESPERAN MÁS PÉRDIDAS ECONÓMICAS

Los comerciantes de Gómez Palacio vislumbran más pérdidas económicas ocasionadas por la pandemia de la Covid-19, luego que, de nueva cuenta no se llevarán a cabo en forma presencial las actividades cívicas propias del 15 de septiembre como lo es el tradicional “Grito de Independencia”, donde acuden miles de personas, pero ante un segundo año de contingencia sanitaria y que obliga a las autoridades municipales a llevar a cabo el evento en forma virtual, los comerciantes de alimentos establecidos en todo el corredor Independencia, más aparte los ambulantes, no tendrán actividades y por ende si tendrán pérdidas económicas, pues ya van más de 17 meses con la pandemia, por lo que se escuchó el rumor que algunos de ellos buscaran a la alcaldesa Marina Vitela para ver la posibilidad de que estas fiestas se puedan llevar a cabo y poder trabajar como lo hacían años atrás, pues en la vecina ciudad de Torreón Coahuila si habrá verbena popular, de ahí que están dispuestos a extremar protocolos sanitarios para evitar posibles contagios, pero en caso de que no se logre, nuevamente tendrán pérdidas económicas.

SI EN LERDO FUERA MUJER….

Aunque aún falta un par de meses más para conocer si en la próxima alianza entre el PRI-PAN y PRD, la aspirante a la candidatura a la alcaldía sea del género femenino que de ser así, el partidazo tricolor cuenta con varias damas con grandes posibilidades, incluso cuenta con una vasta trayectoria partidista y con experiencia en el servicio público, ya que entre los cargos que ha ostentado esta la dirección Jurídica, también ha sido Secretaria de Ayuntamiento, fue séptima regidora, así como presidenta del PRI local, presidenta del Onmpri, diputada federal suplente, diputada local propietario y actualmente es la síndico municipal, se trata de Jaqueline del Río, pero bueno aún falta tiempo y seguramente más mujeres levantarán la mano, como también puede ser Rosario Castro Lozano del PAN y pudiera ir por su tercera vez, esperemos y diremos.

SE ESPERAN AJUSTES EN LERDO

Luego del segundo informe del alcalde Homero Martínez Cabrera, se esperaban cambios y ajustes en su gabinete, sin embargo, estos se darán luego de la primera quincena de septiembre y aunque algunos ya se sienten con mucha confianza de que seguirán cobrando su quincena trabajando a medio “gas”, pues ahora resulta que comienzan a temblar, sobre todo aquellos que traicionaron al partido tricolor en la pasada reciente jornada electoral y que se la jugaron con Morena, incluso se han escuchado comentarios de que varios de los funcionarios de la administración municipal de Lerdo, apenas una vez que paso el segundo año de gobierno del actual administración no aprenden y siguen las deslealtades, debido a que están coqueteando con los Morenos, un claro ejemplo es el Director de Servicios Públicos Javier Urriticochea, así como el Director del Sapal Julio Cesar Casas, este último incluso estuvo en el festejo en la casa de campaña de Omar Castañeda cuando anunciaron el triunfo, pero aún hay más del gabinete de Lerdo que coquetean con el partido adversario, pero en fin, así las cosas.

LE FALTA OPERADOR POLÍTICO

A quien le falta un operador político es al alcalde de Lerdo Homero Martínez Cabrera para resolver los conflictos lo más pronto posible y sin exponer la tranquilidad de la ciudadanía, pues se hizo evidente la carencia de una persona que resolviera el problema de los transportistas que prácticamente secuestraron la ciudad por más de 10 horas, y aunque la solución se tomó en menos de un minuto y como siempre se viene haciendo, es como dice aquella frase, “la cuerda se revienta por lo más delgado”, de ahí que separaron al agente de tránsito acusado de golpear a un transportista y de pedirle el famoso “tequiliú”, pero lo lamentable fue esperar horas y horas para liberar a la ciudad que fue rehén, mientras que el director de Tránsito Héctor Martínez, la libró como las aves que cruzan el pantano, blancas y sin mancha.