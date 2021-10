El sol a plomo

OTRO PROSPECTO

Siguen y seguirán los prospectos para el próximo año, pues un grupo del magisterio ha señalado a Cuitláhuac Valdés Gutiérrez como persona idónea para buscar o ser aspirante a la candidatura a la alcaldía de Gómez Palacio por el PAN, luego de ser leal e institucional al Gobierno del Estado que preside José Rosas Aispuro Torres en estos 5 años, por lo que, tanto docentes y administrativos han comentado en los corrillos políticos que este funcionario educativo ha sabido dar atención a la problemática que se ha presentado en esta complicada área e incluso ha mantenido la paz y tranquilidad tras tener cercanía y buena comunicación con los sindicatos de la 35 y 44, pero también con los distintos grupos de maestros, organizaciones sociales y padres de familia, de ahí que lo ven con simpatía para que representa al blanquiazul, pero bueno hay que esperar a ver que dice el mero jefe y la dirigencia estatal y nacional.

APARECIÓ EL HIJO PRODIGO

El pasado fin de semana se dejó ver el hijo prodigo de la CTM gomezpalatina, me refiero al ex dirigente José Gabriel Rodríguez Villa, quien asistió como Secretario de Acción Política de la federación del Estado de Durango, obviamente del sector obrero, de ahí que tan sólo su presencia puso a temblar a varios, que incluso han mencionado que ya le están preparando su regreso a la central obrera ubicada en Allende 300, pues se rumora que la actual dirigencia ha perdido ya muchos sindicatos y con ello su fortaleza y el objetivo es que Rodríguez Villa recupere el trabajo y le dé una nueva fuerza a este sector que en antaño era un gran referente y pilar del PRI, pero la pregunta es, ¿Aceptará retomar la dirigencia?, aunque la respuesta no sea afirmativa, si su amigo el líder nacional Don Carlos Aceves del Olmo o Fernando Salgado Delgado, secretario general adjunto de la CTM lo indican, no habrá para donde hacerse, esperemos y diremos.

FALTAN CUADROS A MORENA PARA LERDO

No hay mucho de donde tomar por parte del partido de Morena para el próximo año y que los represente en la contienda electoral a la Presidencia Municipal de Lerdo, sólo está visible la ex candidata a la diputación por el distrito XIII, Lesli Aguilar Ramírez, quien a pesar de que perdió y fue por poco margen, hizo muy buen papel, eso que no se le vio haciendo campaña y para muchos fue una desconocida, pero aun así la marca puso a temblar a los demás candidatos en su momento, de ahí que ella sería la posible aspirante para el 2022, sin embargo, en caso de que fuera un hombre que los represente, no se ve quién pudiera ser, pues el doctor Ulises Adame anda brincando de partido en partido, otro sería el ex diputado Pedro Amador, pero sus mismos amigos lo ven más verde que un perico, de ahí que ante la falta de cuadros políticos, muy probablemente será Lesli Aguilar, a menos de que se saquen de la manga a otra persona desconocida y le sigan apostando a la marca.

HARÁN EVALUACIÓN EN SECTORES

Según los rumores que nos llegaron, es que el PRI municipal de Lerdo realizará o ya la está haciendo, una evaluación de los tres principales sectores que son la CNC, CNOP y la CTM, pues según se dice que tan sólo el sector campesinos es el que está haciendo su tarea, es decir que Raúl Vargas si se pone las pilas, mientras que la CNOP que dirige o tal vez está de adorno, Carlos Cruz y el de la CTM Manuel de Jesús Sánchez Calzada quien también es regidor, pero ambos, tanto el sector popular como el obrero no han hecho nada de trabajo partidista, de ahí que sería bueno que se tomen cartas en el asunto, aunque, la central obrera depende de la federación estatal, de ahí que Ricardo Pacheco debe hacer algo, de lo contrario, el PRI no obtendrá buenos resultados en este municipio.